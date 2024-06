Felipe Melo é referência na zaga do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/06/2024 08:20 | Atualizado 01/06/2024 08:44

Rio - Alvo de muitas críticas em 2024, o sistema defensivo do Fluminense teve números superiores aos do ano passado na fase de grupos da Libertadores. Em seis jogos, o Tricolor sofreu cinco gols, um a menos que no seu desempenho nesta chave na temporada de 2023.

A defesa tricolor não foi vazada em duas partidas contra Cerro Porteño e Colo Colo, fora de casa. No Maracanã, o Fluminense sofreu gols em todos os jogos. Foram dois do Alianza Lima, um do clube paraguaio e um do clube chileno. O outro gol sofrido foi no empate por 1 a 1 contra a equipe peruana, longe do Rio.

Em 2023, o Fluminense sofreu seis gols. Foram três do River Plate (um no Rio e dois em Buenos Aires), dois do Sporting Cristal (um no Rio e outro em Lima) e um do The Strongest, na Bolívia. O Fluminense balançou as redes em dez oportunidades no ano passado, contra nove neste ano.

Com 14 pontos, o Tricolor terminou invicto pela primeira vez na história uma fase de grupos da Libertadores. Na próxima segunda-feira, o clube carioca irá conhecer o seu adversário nas oitavas de final do torneio.