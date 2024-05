Paulo Henrique Ganso - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O Fluminense deve ter mudanças em sua escalação para enfrentar o Juventude, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo Brasileirão. No treino desta sexta (31), Fernando Diniz indicou a volta de Ganso ao time titular e a entrada de Marlon na zaga ao lado de Felipe Melo.

Com isso, Martinelli deve voltar a jogar em sua posição de origem, já que Lima está suspenso. John Kennedy, autor do gol da vitória sobre o Alianza Lima, na última quarta (29), volta para o banco.

Sendo assim, o provável time do Fluminense para enfrentar o Juventude tem Fábio; Marquinhos (Guga), Marlon, Felipe Melo, Marcelo; Martinelli, Alexsander, Ganso; Arias, Keno, Cano.

Fluminense e Juventude se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. Será a volta do Campeonato Brasileiro após duas semanas de paralisação por conta da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Tricolor ocupa a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 5 pontos.