John Kennedy colocou a bola na rede pelo segundo jogo seguidoPABLO PORCIUNCULA/AFP

Publicado 31/05/2024 10:40

Rio - Autor do gol que deu a vitória para o Fluminense contra o Alianza Lima, na última quarta (29), pela Libertadores , John Kennedy alcançou um feito especial pelo clube. Ele se tornou o quinto maior artilheiro do Tricolor na competição, se igualando a Rafael Moura, com cinco gols.

O ídolo tricolor marcou pela primeira vez na atual edição da competição continental. Em 2023, quando o Fluminense se sagrou campeão pela primeira vez, colocou a bola na rede em quatro oportunidadas, sendo elas em todas as fases do mata-mata do torneio, incluindo o gol do título, contra o Boca Juniors.

Após o duelo com a equipe peruana, o camisa 9 pontuou o triunfo como uma "sensação de dever cumprido" e revelou que "estava com saudades de marcar na Libertadores".

É o segundo gol seguido que John Kennedy marca em quatro jogos, após retornar de afastamento por episódios de indisciplina neste ano , mostrando que ainda pode ser peça-chave para o esquema de Fernando Diniz.

Confira os artilheiros do Fluminense na Libertadores

1º - Germán Cano (17 gols)

2° - Fred ( 15 gols)

3º - Thiago Neves (7 gols)

4º - Washington (6 gols)

5º - John Kennedy (5 gols)

5º - Rafael Moura (5 gols)