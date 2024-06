Rio de Janeiro, Brasil - 01/06/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Juventude esta noite no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 01/06/2024 20:27

Rio - Com mais uma atuação decepcionante, o Fluminense apenas empatou com o Juventude por 1 a 1, neste sábado (1), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente com Marcelo, de pênalti, mas cedeu o empate após o goleiro Fábio entregar a bola no pé de Jadson.

O resultado tirou o Fluminense da zona de rebaixamento, mas o mantém ameaçado. O Tricolor chegou aos seis pontos e subiu para o 15º lugar. O próximo compromisso do Time de Guerreiros será contra o Botafogo, na terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Fluminense não se impõe e decepciona em casa

O Fluminense não teve vida fácil. Apesar do favoritismo, o Tricolor sofreu desde o início com o Juventude, que entrou em campo com uma postura ousada. O time gaúcho tentou explorar os espaços pelo lado direito e chegou a ficar mais perto de abrir o placar após Nenê acertar a trave em uma finalização da entrada da área.



Após sofrer nos primeiros minutos, o Fluminense foi equilibrando as ações, mas apresentava um ritmo lento e não conseguia criar muitas jogadas de perigo. Em um momento de desatenção da defesa gaúcha, Ganso encontrou Martinelli na área, e o camisa 8 foi derrubado. O goleiro Gabriel quase defendeu a cobrança de Marcelo, mas não evitou o gol.

O Fluminense tinha a vantagem no placar e o controle da posse de bola, mas o jogo ainda não estava definido. O Juventude ensaiou uma pressão e chegou ao empate após forçar o goleiro Fábio a errar um passe na saída de bola. O camisa 1 entregou a bola nos pés de Jadson, que ficou com o gol aberto para empatar o placar.

Sem inspiração, o Fluminense não conseguiu se impor nem mesmo após o Juventude ficar com um a menos por conta da expulsão de Popó. O Tricolor insinuou jogadas pelo lado com Marcelo, Marquinhos e Arias, mas Cano e John Kennedy não conseguiram concluir no gol. O camisa 14 teve duas chances, mas manteve o amargo jejum de gols na temporada.

Fluminense 1 x 1 Juventude

7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 01/06/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Felipe Melo (Thiago Santos), Marlon e Marcelo (Diogo Barbosa); Alexsander (Renato Augusto), Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno (John Kennedy) e Germán Cano. Técnico: Eduardo Barros

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiaguinho (Luís Oyama), Jadson e Nenê (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Popó), Erick (Gilberto) e Marcelinho (Rildo). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Gols: Marcelo, aos 41' do 1ºT (1-0); Jadson, aos 21' do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Martinelli e Ganso (FLU); Popó, Zé Marcos e Jadson (JUV)

Cartões vermelhos: Popó (JUV)