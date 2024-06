Samuel Xavier atuou em apenas sete jogos no ano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/06/2024 15:42

Rio - De volta aos treinos com o elenco do Fluminense desde o começo da semana, o zagueiro Manoel e o lateral-direito Samuel Xavier ficaram de fora das partidas contra o Alianza Lima, pela Libertadores, e contra o Juventude, pelo Brasileiro. O Tricolor adota cautela em relação aos jogadores.

O motivo é que ambos já sofreram lesões na temporada. No caso de Manoel, o zagueiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e uma contusão na coxa direita. O zagueiro, de 34 anos, ficou sem jogar por quase um após ser punido por doping no primeiro semestre do ano passado. Por conta da sua longa inatividade, as lesões são consideradas normais.

Já Samuel Xavier, de 33 anos, atuou em apenas sete jogos na temporada. O lateral perdeu os primeiros jogos do Fluminense no ano por conta de uma lesão no joelho direito. Na partida contra o Cerro, no Paraguai, no dia 25 de abril, o lateral sofreu uma fratura no pé direito.

A tendência é que a dupla esteja à disposição de Fernando Diniz no próximo dia 11, quando o Fluminense irá enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, às 20 h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileiro.