Felipe Melo foi substituído no primeiro tempo contra o Juventude - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/06/2024 19:30 | Atualizado 01/06/2024 19:32

Rio - O Fluminense pode ter mais um problema para os próximos dias. Em meio a luta para esvaziar o departamento médico, o zagueiro Felipe Melo sentiu uma lesão muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Juventude, neste sábado (1), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Felipe Melo sentiu dores na panturrilha com cerca de 10 minutos. O jogador sinalizou para o banco e a comissão técnica imediatamente colocou Thiago Santos no aquecimento. O zagueiro permaneceu em campo mesmo com dores, mas foi substituído aos 26 minutos. A substituição marcou o retorno de Thiago Santos aos gramados.



O departamento médico do Fluminense tem o volante André e o atacante Lelê com lesões no joelho direito. Já o zagueiro Manoel e o lateral-direito Samuel Xavier já voltaram os treinos, mas fizeram poucas sessões de treinamentos e por isso não foram relacionados para o jogo contra o Juventude.