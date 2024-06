Marcelo marcou no empate do Fluminense contra o Juventude - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/06/2024 13:00 | Atualizado 02/06/2024 18:23

Rio - Marcelo assumiu o protagonismo no Fluminense na temporada. O lateral-esquerdo cresceu de produção em seu segundo ano após o retorno, apresentando uma evolução física e no desempenho dentro de campo. O camisa 12 participou de sete dos últimos dez gols da equipe, sendo responsável diretamente por quatro.

O Fluminense marcou dez gols nos últimos seis jogos. Marcelo marcou três (contra Cerro Porteño-PAR, Alianza Lima-PER e Juventude), além de dar uma assistência na vitória sobre o Colo-Colo-CHI, fora de casa, pela Libertadores. Ele ainda participou da construção de outros três gols (um contra o Sampaio Corrêa-MA e dois contra o Alianza Lima-PER).

Marcelo já participou diretamente de mais gols nesta temporada do que na anterior. A evolução física do lateral também chama a atenção. Em 2024, ele tem sido menos substituído em comparação com 2023. Ao todo, já são oito jogos completos, mais do que os seis do ano passado. Ele voltou a ser substituído após cinco jogos completos consecutivos, mas saiu somente porque passou mal.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo retornou no ano passado após 17 anos na Europa. Ele fez parte das campanhas dos títulos do Carioca e Libertadores de 2023, e Recopa de 2024. Somando as duas passagens com a camisa tricolor, ele disputou 93 jogos, marcou 11 gols e deu seis assistências.

Após empatar com o Juventude, o Fluminense chegou a seis pontos e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas ainda segue ameaçado. O Tricolor volta a campo no dia 11, contra o Botafogo, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada da competição.