Germán Cano vive jejum de gols pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/06/2024 09:16

na partida contra o Juventude, à marca de 150 jogos com a camisa do Fluminense. Entretanto, o atual vencedor do Rei da América vive uma fase conturbada no Tricolor, com um jejum de gols que já dura cinco jogos. Rio - O atacante Germán Cano chegou,, à marca de. Entretanto, o atual vencedor do Rei da América vive uma fase conturbada no Tricolor, com um jejum de gols que já dura cinco jogos.

empate com o Atlético-MG. A última vez que Cano balançou as redes pelo Fluminense foi no dia 4 de maio, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. O gol foi feito nos quatro minutos do

Colo-Colo, Cerro Porteño, Sampaio Corrêa, Alianza Lima e Juventude, e não balançou as redes. Contra o clube gaúcho, ele teve quatro finalizações, sendo três na direção do gol. Entretanto, com a boa atuação do goleiro Gabriel, o argentino não conseguiu balançar as redes. Desde então, Cano entrou em campo contra, e não balançou as redes. Contra o clube gaúcho, ele teve quatro finalizações, sendo três na direção do gol. Entretanto, com a boa atuação do goleiro Gabriel, o argentino não conseguiu balançar as redes.

A próxima oportunidade que o atual Rei da América terá de balançar as redes será no clássico com o Botafogo, no dia 11, válido pela oitava rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 15ª colocação do campeonato, com seis pontos, com apenas um ponto acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.