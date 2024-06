Jogadores do Fluminense se reúnem no gramado - Lucas Merçon/Fluminense Fc

Jogadores do Fluminense se reúnem no gramadoLucas Merçon/Fluminense Fc

Publicado 03/06/2024 20:33 | Atualizado 03/06/2024 20:34

Rio - O Fluminense pode conhecer o adversário das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 4. Isso porque existe a possibilidade da partida entre Huachipato (CHI) e Grêmio definir quem será o segundo colocado do Grupo C. A equipe chilena e o Tricolor Gaúcho medirão forças no Estádio CAP, a partir das 21h (de Brasília), pelo jogo atrasado da quarta rodada.

A situação de momento do Grupo C é a seguinte:

1| The Strongest - 10 pontos (seis jogos)

2| Huachipato - 8 pontos (cinco jogos)

3| Grêmio - 6 pontos (quatro jogos)

4| Estudiantes - 4 pontos (cinco jogos)

Caso o Huachipato vença nesta terça-feira, se classifica em primeiro e elimina o Grêmio. Dessa forma, The Strongest (BOL), que cai para segundo, seria o adversário do Fluminense nas oitavas de final.

Em caso de empate, a situação continua indefinida, tendo em vista que os três times ainda teriam chances de ficar em segundo. Já uma vitória do Grêmio elimina o Huachipato da Libertadores.

Situação no RS

Os jogos do Grêmio no Grupo C foram atrasados em decorrência das fortes que alagaram o Rio Grande do Sul. Por causa dessa situação, o Grêmio realizou somente um jogo em Porto Alegre. A partida contra o Strongest aconteceu no Couto Pereira, a casa do Coritiba, que também será palco do duelo com o Estudiantes (ARG).

De acordo com o balanço da Defesa Civil desta segunda-feira (3/6), 172 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. Além disso, 806 ficaram feridas e 42 estão desaparecidas.