Thiago Silva será apresentado no Maracanã - Divulgação / Fluminense

Thiago Silva será apresentado no MaracanãDivulgação / Fluminense

Publicado 03/06/2024 18:11

Rio - Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para a apresentação de Thiago Silva, que acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã . O evento terá show do grupo Sorriso Maroto e promete quebrar um recorde no futebol brasileiro.

Isso porque o maior público de apresentações em estádios no Brasil pertence a Luis Fabiano. Em 2011, o São Paulo colocou 45 mil pessoas no Morumbi para o retorno do atacante ao clube após quase dez anos.



Inicialmente, os planos eram de que o palco ficasse no setor Sul, nos mesmos moldes da apresentação de Marcelo, em 2023. Entretanto, por pedidos de torcedores e de Belle Silva, esposa de Thiago Silva, o Fluminense decidiu abrir o setor Norte. A estrutura, de acordo com o "ge", não será coberta — a não ser que chova no dia.

Thiago Silva chega ao Rio nesta quinta, às 10h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão. Ele assinará contrato com o Tricolor até junho de 2026.