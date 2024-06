Germán Cano, do Fluminense, sofreu uma lesão durante o jogo contra o Juventude - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - O atacante Germán Cano sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Juventude, no último sábado (1), e preocupa o Fluminense para a continuidade da temporada. O grau da contusão não foi determinado, mas é provável que o argentino desfalque o Tricolor nos próximos jogos. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Victor Lessa.

Além de Cano, outro jogador que sentiu dores durante o jogo contra o Juventude foi o Felipe Melo. O capitão do Fluminense sofreu um trauma na panturrilha esquerda, e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida. Entretanto, nenhuma lesão séria foi detectada e o zagueiro de 40 anos não deve preocupar o Tricolor para a próxima semana.

O ano de 2024 do Fluminense vem sendo marcado com o número alto de jogadores lesionados na temporada. Ao todo, 12 jogadores do Tricolor sofreram algum tipo de lesão desde janeiro. Nos últimos jogos, a equipe treinada por Fernando Diniz teve os desfalques de Manoel, Samuel Xavier, André e Lelê por esse motivo.

Em meio a esse drama, o Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça-feira (11). O Tricolor fará o clássico com o Botafogo, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão