Arias, do Fluminense, irá defender a Colômbia na Copa AméricaDivulgação / Seleção Colombiana

Publicado 04/06/2024 12:59

O Colombiano Mais Amado do Brasil se juntou à sua seleção para a disputa da @CopaAmerica! Boa sorte, craque! pic.twitter.com/crK3sGoP1O — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 4, 2024

Estados Unidos - O atacante Jhon Arias, do, se apresentou nesta terça-feira (4) à. O jogador de 26 anos já está nos Estados Unidos, onde a competição será disputada, e deve iniciar os treinamentos com os "Cafeteros" nos próximos dias.A Copa América está marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Antes disso, a Colômbia fará dois amistosos: contra os Estados Unidos, no dia 8 de junho; e contra a Bolívia, no 15 do mesmo mês.