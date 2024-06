Islam Makhachev finalizou Poirier e manteve o cinturão peso-leve em sua posse - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 03/06/2024 10:00

O cinturão peso-leve do Ultimate tem dono e ele atende pelo nome de Islam Makhachev! Em ação na luta principal do UFC 302, neste sábado (1º), em Newark (EUA), o russo protagonizou um duelo bastante disputado contra Dustin Poirier e conseguiu a vitória por finalização no quinto e último round, mantendo o título dos 70kg em sua posse. No co-main event da edição, Sean Strickland e Paulo Borrachinha protagonizaram um equilibrado de cinco rounds. No fim, o ex-campeão saiu com a vitória na decisão dividida dos jurados.



Além de Paulo Borrachinha, outros quatro brasileiros entraram em ação no card do UFC 302 e o aproveitamento foi regular. Enquanto Jailton Malhadinho e André Mascote venceram Alexander Romanov e Mitch Raposo, respectivamente, Elizeu Capoeira e Cesar Almeida acabaram sendo derrotados por Randy Brown e Roman Kopylov.

Em duelo insano, Makhachev finaliza Poirier e mantém cinturão



Como já era esperado, Islam Makhachev derrubou Dustin Poirier ainda nos primeiros instantes da luta principal do UFC 302. Após buscar a kimura, o russo fez a rápida transição para as costas do americano, onde se manteve dominante até o fim do primeiro round. O segundo assalto se mostrou mais parelho, com Poirier conseguindo frustrar três tentativas de queda por parte de Islam. Nos últimos segundos, o russo conseguiu a queda, mas não teve tempo para trabalhar a posição.



Makhachev iniciou o terceiro round com golpes bem significativos na trocação, sacramentando com uma boa queda. Após golpear pelas costas de Dustin Poirier, o russo conseguiu a montada, mas perdeu a posição, trazendo o combate em pé novamente. Ambos os lutadores protagonizaram bons momentos na trocação na primeira metade da quarta parcial, o que empolgou o público. Na sequência, Islam voltou a explorar a luta agarrada, freando o ímpeto do "Diamond".



Poirier passou a fazer o possível para manter o duelo em pé, onde conectava bons golpes. Com muito esforço, o russo voltou a derrubar o americano e sacramentou sua vitória. Esbanjando técnica, Islam Makhachev envolveu o pescoço de Dustin e, com um triângulo de mão, forçou os três tapinhas do adversário, conseguindo a vitória por finalização. Com o resultado no UFC 302, Makhachev defende com sucesso o cinturão peso-leve pela terceira vez e emplaca a incrível marca de 14 triunfos consecutivos no UFC.



Sean Strickland leva a melhor sobre Borrachinha no co-main event



O primeiro round do confronto entre Sean Strickland e Paulo Borrachinha, no co-main event do UFC 302, ficou marcado pelo estudo entre os lutadores. Explorando bastante os chutes baixos, o brasileiro terminou o primeiro round com leve vantagem. Circulando com frequência pelo octógono, o brasileiro foi escapando das ações ofensivas do ex-campeão, que apesar de não se mostrar tão efetivo, conectou os melhores golpes no segundo assalto.



Borrachinha voltou a apostar nos mais variados chutes ao longo da terceira parcial. Andando para frente, o americano seguiu conectando os melhores golpes na trocação e virou o placar na pontuação. O quarto round apresentou o mesmo cenário em relação ao anterior, com a diferença que a luta se tornou mais equilibrada e sem muitas ações ofensivas, dificultando a pontuação dos árbitros.



Sean Strickland superou Borrachinha no co-main event do UFC 302 (Foto: Reprodução)

Elizeu Capoeira mostra resistência, mas é superado por jamaicano



Randy Brown e Elizeu Capoeira travaram um começo de luta estudado no duelo que abriu o card principal do UFC 302. Com golpes mais precisos, o jamaicano encerrou o primeiro round com uma ligeira vantagem. O brasileiro, por sua vez, iniciou o segundo assalto de forma mais ofensiva e, após conectar um bom overhand de direita, conseguiu a queda sobre o adversário. Capoeira fez a transição para as costas e encaixou um mata-leão em Brown, que se defendeu do golpe. Na reta final, Randy inverteu a posição e terminou a parcial golpeando Elizeu no solo.



O paranaense seguiu com as melhores ações na trocação na parte inicial do terceiro e último round. O jamaicano, por sua vez, respondeu com bons golpes e trouxe novamente equilíbrio ao confronto. Com o combate encerrado, o grande vencedor na decisão unânime foi Randy Brown, que emplacou sua terceira vitória consecutiva na organização.



Cesar Almeida é superado por russo e sofre primeiro revés na carreira



Em ação na última luta do card preliminar do UFC 302, Cesar Almeida começou a luta contra Roman Kopylov apostando bastante nos chutes. O russo, por sua vez, devolveu com uma boa queda. O duelo voltou a ficar em pé e o brasileiro recebeu um forte golpe de direita, indo a knockdown. Na reta final do primeiro round, Kopylov conseguiu uma nova queda. Bem superior na parcial anterior, Roman viu o paulista evoluir na trocação ao longo do segundo assalto e, dessa forma, derrubou "Cesinha" mais uma vez, ficando por cima no solo até o soar do gongo.



Cesar Almeida iniciou bem o terceiro round ao conectar golpes precisos na luta em pé. Todavia, assim como nos dois assaltos anteriores, voltou a ser derrubado por Roman Kopylov e manteve o brasileiro sob seu domínio por toda a parcial. No fim, após a disputa dos três rounds, o russo foi declarado vencedor na decisão dividida dos jurados. Com o resultado, o paulista sofre a primeira derrota da sua carreira no MMA após seis lutas disputadas.



Malhadinho dá show e finaliza Romanov no primeiro round



Sem perder tempo, Jailton Malhadinho iniciou seu duelo no UFC 302 derrubando Alexander Romanov ainda nos primeiros segundos. Na sequência, o brasileiro fez a transição para as costas do seu adversário e, após encaixar a posição, forçou os três tapinhas do lutador da Moldávia depois de aplicar um justo mata-leão.



Com o resultado no UFC 302, Jailton Malhadinho volta a vencer após a derrota sofrida para Curtis Blaydes, em março, e pode sonhar novamente com voos mais altos na divisão peso-pesado. Alexander Romanov, por sua vez, sofreu a primeira derrota por finalização em sua carreira e amargou seu terceiro revés desde que chegou ao UFC, em 2020.



Em luta "morna", André Mascote supera estreante americano



Primeiro brasileiro a entrar em ação no card do UFC 302, André Mascote fez um início de luta estudado contra Mitch Raposo, com poucas ações por parte de ambos. O baiano apostou bastante nos chutes baixos, enquanto o americano explorou golpes na média distância. Sem conseguir entrar no raio de ação de Raposo, Mascote continuou aplicando muitos low kicks ao longo do segundo round. Na reta final da parcial, Mitch aplicou uma queda, mas não conseguiu manter a luta no solo.



O terceiro e último round também ficou marcado pela pouca ação por parte dos atletas, que apesar de manterem a luta em pé, pouco arriscavam na trocação. No fim, os árbitros decretaram por decisão dividida a vitória de André Mascote, que conquista seu segundo triunfo em duas lutas no Ultimate.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 302

Newark, Nova Jersey (EUA)

Sábado, 1 de junho de 2024



Card principal

Islam Makhachev finalizou Dustin Poirier com um triângulo de mão no 5R

Sean Strickland derrotou Paulo Borrachinha por decisão dividida dos jurados

Kevin Holland finalizou Michal Oleksiejczuk com um armlock no 1R

Niko Price derrotou Alex Morono por decisão unânime dos jurados

Randy Brown derrotou Elizeu Capoeira por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Roman Kopylov derrotou César Almeida por decisão dividida dos jurados

Jailton Malhadinho finalizou Alexander Romanov com um mata-leão no 1R

Grant Dawson derrotou Joe Solecki por decisão unânime dos jurados

Jake Matthews derrotou Phil Rowe por decisão unânime dos jurados

Bassil Hafez derrotou Mickey Gall por decisão unânime dos jurados

Ailin Perez derrotou Joselyne Edwards por decisão unânime dos jurados

André Mascote derrotou Mitch Raposo por decisão dividida dos jurados

