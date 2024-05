Bia Ferreira, campeã do mundo, estará em ação no torneio de Boxe em Brasília - (Foto: Divulgação)

Publicado 31/05/2024 09:00 | Atualizado 31/05/2024 09:51

O ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será palco de importantes eventos de Boxe no mês de junho, incluindo a 2ª edição do Grand Prix Internacional, que, do dia 19 a 22 de junho, vai reunir atletas classificados para os Jogos Olímpicos. Essa será a última competição antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Presidente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), Marcos Brito enfatizou a importância desta edição, que servirá como último teste antes das Olimpíadas: “É a última preparação prática antes dos Jogos Olímpicos, pois participar do 2º Grand Prix Internacional coloca nossos atletas em ritmo de competição, com o espírito já preparado para as batalhas que virão nas Olimpíadas. Depois disso, vamos fazer uma base de treinamento em Portugal e, de lá, vamos diretamente para Paris”, explicou Brito.

Estarão presentes nomes como Bia Ferreira, Abner Teixeira, Caroline Almeida, Tatiana Chagas, Jucielen Romeu, Barbara Santos, Michael Trindade, Wanderley Pereira, Keno Marley Machado e Luiz Bolinha Oliveira que já garantidos em Paris. Além disso, Viviane Pereira e Wanderson Shuga de Oliveira, que lutam pelas últimas vagas no Pré-Olímpico de Bangkok, na Tailândia, também serão representantes da Seleção Brasileira, além de membros da delegação da Alemanha e Colômbia.

“Outro ponto muito importante sobre a realização no Grand Prix Internacional é o fato de manter o Brasil no calendário internacional do Boxe, um dos objetivos principais dessa gestão, com a vinda de grandes equipes do exterior. Faz parte do nosso trabalho de ser um dos grandes palcos do circuito internacional da World Boxing, trazendo eventos de grande porte para o nosso país”, destacou Marcos Brito.

Campeonato Brasileiro Elite

Antes do 2º Grand Prix Internacional, porém, será realizado, também no ginásio Nilson Nelson, do dia 11 a 16 de junho, o Campeonato Brasileiro Elite, masculino (em sua 79º edição) e feminino (22º edição).

“Cada vez mais a gente vem consolidando o Campeonato Brasileiro de Boxe como um grande evento, e não apenas uma obrigação de calendário. A gente faz um evento de altíssimo nível e qualidade esportiva, e também oferece uma composição de entretenimento. Hoje a gente promove o Boxe com estrutura de ambientes, como o ginásio Nilson Nelson; com uma estrutura de espetáculo, como em Las Vegas, com transmissão, telões, iluminação, sonorização profissional, cenário etc. Enfim, a nobre arte evoluiu como esporte e entretenimento”, conclui.