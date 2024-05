Revanche entre Usyk e Fury é uma das mais aguardadas do Boxe mundial - (Foto: Action Images via Reuters)

Revanche entre Usyk e Fury é uma das mais aguardadas do Boxe mundial (Foto: Action Images via Reuters)

Publicado 30/05/2024 09:00

Após protagonizarem um duelo de alto nível no último dia 18 de maio, Oleksandr Usyk e Tyson Fury já têm uma data definida para fazerem a revanche. Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita, revelou que o país novamente será sede de um combate envolvendo os astros do Boxe, dessa vez no dia 21 de dezembro.



Vale ressaltar que a revanche imediata se trata de uma cláusua contratual acertada antes do primeiro combate entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury. Derrotado por decisão dividida dos jurados na primeira luta, Fury já vinha pedindo pela revanche nos últimos dias.



"A revanche entre o campeão indiscutível Oleksandr Usyk e o campeão Tyson Fury está agora marcada para 21 de dezembro de 2024, durante a Riyadh Season. O mundo vai assistir outra luta histórica novamente. Nosso compromisso com os fãs do Boxe continua. Esperamos que vocês gostem", disse Turki Alalshikh em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) nesta quarta-feira (29).