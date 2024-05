Faixa-preta Caio Rodrigues falou sobre o trabalho da Gracie Barra Benidorm e da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/05/2024 16:00 | Atualizado 28/05/2024 18:30

Válido pela segunda etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, uma novidade da ISBJJA - em parceria com a CBJJD - para 2024, o Altea Summer International Cup está marcado para o dia 13 de julho, na Espanha, e vem sendo bastante aguardado por atletas e equipes.



Entre eles está o faixa-preta Caio Rodrigues, representante da Gracie Barra Benidorm, time que estará presente na competição, conforme projetou o brasileiro: "Nossa expectativa é a melhor possível, estamos nos preparando muito e vamos brigar pelo primeiro lugar por equipes. Tive o conhecimento do evento através de um grande amigo, o Cristiano, responsável pela Dream Art Valencia, e logo depois o Rogério Gavazza me deu todas as informações e apresentou o grande projeto que a ISBJJA quer implementar na Espanha".

Natural de São Paulo, Caio começou no Jiu-Jitsu aos 12 anos, em um projeto social de São Vicente-SP liderado pelo professor Valdir Canuto (Tio Chico). Depois, se mudou para Praia Grande-SP e passou a treinar com Guilherme Gobatti, seu mestre da faixa amarela até a preta.



Atualmente morando em Benidorm, uma cidade turística à beira-mar situada na costa leste da Espanha - parte da famosa região de Costa Blanca da província de Valencia -, Caio ainda afirmou que o Jiu-Jitsu vem crescendo no país.



"Eu vejo o esporte em constante crescimento aqui na Espanha. Ainda é um bebê, tem muito espaço para crescer, principalmente na parte da Comunidade Valenciana, onde vivo e está localizada a minha escola, a Gracie Barra Benidorm", encerrou.



Reunindo disputas Gi & No-Gi, desafios e Festival Kids, o Altea Summer International Cup tem inscrições abertas até 8 de julho, no site www.isbjj.com, e diversas equipes já vêm se mobilizando de olho na competição.