Poirier vai enfrentar Islam Makhachev no dia 1º de junho - (Foto: UFC)

Poirier vai enfrentar Islam Makhachev no dia 1º de junho(Foto: UFC)

Publicado 25/05/2024 10:00

Atual quarto colocado no ranking peso-leve do Ultimate, Dustin Poirier terá a terceira chance de conquistar o cinturão da categoria no próximo dia 1º de junho, quando vai disputar o título contra o atual campeão, Islam Makhachev, na luta principal do UFC 302, em Newark (EUA). No entanto, além da chance de se tornar o novo rei, o combate diante de Makhachev pode representar a despedida do americano do MMA, seja com vitória ou derrota.



Foi o que o próprio lutador, atualmente com 35 anos de idade, deu a entender. Em entrevista recente à "CBS Sports", Dustin Poirier afirmou que cogita a possibilidade de se aposentar das artes marciais mistas após o combate diante de Islam Makhachev, independentemente do resultado que lhe for apresentado depois da luta.



"Não tenho certeza. Essa pode ser a última (luta da minha carreira no MMA). Eu ainda estou em dúvida, ganhando ou perdendo. Eu só quero estar satisfeito com a minha carreira", afirmou "The Diamond", que luta profissionalmente nas artes marciais mistas desde 2009.