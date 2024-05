Preparação está a mil na Fratres JJ visando o Mundial da IBJJF - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 23/05/2024 13:00 | Atualizado 23/05/2024 18:56

Após o sucesso no Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, quando conquistou o primeiro lugar no feminino e terceiro no masculino adulto, a Fratres JJ, uma das principais equipes do país, agora trabalha de olho no Mundial da IBJJF, maior torneio da modalidade e que ocorre entre 29 de maio e 2 de junho, em Long Beach, na Califórnia (EUA).

Para isso, o time liderado por Daniel Affini e Dada de Lucas vai viajar com 50 atletas, entre eles 22 faixas-preta, visando as primeiras posições por equipe no Mundial."Estamos com foco total no Mundial da IBJJF, em busca do melhor aproveitamento da Fratres JJ e colhendo ótimos resultados durante o ano até aqui. Os treinos foram feitos, a preparação também e agora chegamos na reta final para somar títulos no campeonato", projetou Daniel.Com uma equipe cada vez mais profissional, investindo no atleta e em estrutura, a Fratres JJ terá quatro representantes na faixa azul, dez na roxa, 14 na marrom, além dos já citados 22 na preta.Entre os destaques da Fratres JJ confirmados no Mundial estão nomes como os irmãos Alex, Anderson e Erich Munis, Oziel Santos, Meyram Maquiné, Rider Zuchi, Jessica Caroline, Sabatha Lais, Amanda Magda, Yara Soares, fora muitas outras feras.BLUE / Juvenile 2 / Male / Heavy (186.00lb)Arthur da Cunha CostaBLUE / Juvenile 2 / Female / Feather (116.00lb)Alanis Macedo dos SantosBLUE / Adult / Male / Feather (154.60lb)Rhenzo Villas Boas Gama CostaBLUE / Adult / Female / Light (141.60lb)Astrid Oliveira CarlôtoPURPLE / Adult / Male / Feather (154.60lb)Krigor Monteiro de OliveiraPURPLE / Adult / Male / Light (168.00lb)Marcos Vinicius Boaventura LeopoldinoPURPLE / Adult / Male / Middle (181.60lb)Nikolas Henrique Fernandes ChagasPURPLE / Adult / Male / Medium-Heavy (195.00lb)Rogério Drews LeitePURPLE / Adult / Male / Heavy (208.00lb)Dione Munis dos SantosPURPLE / Adult / Male / Super-Heavy (222.00lb)Jose Victor Torres de Oliveira RossiPURPLE / Adult / Male / Ultra-HeavyMarcus Vinicius Pina MartinsPURPLE / Adult / Female / Light (141.60lb)Alanis DinizPURPLE / Adult / Female / Middle (152.60lb)Luandra Barbosa SoaresPURPLE / Adult / Female / Heavy (175.00lb)Maria Raniele Alencar LimaBROWN / Adult / Male / Rooster (127.00lb)Josué Braga LiraBROWN / Adult / Male / Light (168.00lb)Enzo Ciarlini Gurgel AzaraBROWN / Adult / Male / Middle (181.60lb)João Pedro Menezes de BarrosBROWN / Adult / Male / Middle (181.60lb)Rafael Leite BorgesBROWN / Adult / Male / Medium-Heavy (195.00lb)Matheus Souza PereiraBROWN / Adult / Male / Medium-Heavy (195.00lb)João Gabriel Galvão da SilvaBROWN / Adult / Male / Heavy (208.00lb)Andre Fernandes Baeta de FariaBROWN / Adult / Female / Feather (129.00lb)Isabela Firmino da SilvaBROWN / Adult / Female / Light (141.60lb)Giovanna Parmisano LeiteBROWN / Adult / Female / Middle (152.60lb)Kamilla Kelly de SouzaBROWN / Adult / Female / Medium-Heavy (163.60lb)Giovanna Xavier CarneiroBROWN / Adult / Female / Medium-Heavy (163.60lb)Maria Eduarda Nogueira TorresBROWN / Adult / Female / Heavy (175.00lb)Natacha Amanda Ribeiro da SilvaBROWN / Adult / Female / Heavy (175.00lb)Letícia Teixeira dos SantosBLACK / Adult / Male / Rooster (127.00lb)Oziel Santos de CarvalhoBLACK / Adult / Male / Feather (154.60lb)Meyram Maquiné AlvesBLACK / Adult / Male / Middle (181.60lb)Mauricio de Oliveira Santos NetoBLACK / Adult / Male / Medium-Heavy (195.00lb)Alex Munis dos SantosBLACK / Adult / Male / Medium-Heavy (195.00lb)Wellington Luís SebastiãoBLACK / Adult / Male / Heavy (208.00lb)Vinicius LiberatiBLACK / Adult / Male / Heavy (208.00lb)Rider Zuchi Samelo do AmaralBLACK / Adult / Male / Super-Heavy (222.00lb)Erich Munis dos SantosBLACK / Adult / Male / Super-Heavy (222.00lb)Anderson Munis dos SantosBLACK / Adult / Male / Ultra-HeavyPedro Henrique de Lima EliasBLACK / Adult / Male / Ultra-HeavyYatan Martins BuenoBLACK / Adult / Female / Rooster (107.00lb)Giulia Guimarães GregorutBLACK / Adult / Female / Light-Feather (118.00lb)Jessica Caroline Coelho DantasBLACK / Adult / Female / Light (141.60lb)Sabrina Rogéria Ataide B. GondimBLACK / Adult / Female / Middle (152.60lb)Thalyta Stefhane Lima SilvaBLACK / Adult / Female / Medium-Heavy (163.60lb)Thamara Ferreira SilvaBLACK / Adult / Female / Medium-Heavy (163.60lb)Sábatha Laís Francisco dos SantosBLACK / Adult / Female / Heavy (175.00lb)Amanda Magda de OliveiraBLACK / Adult / Female / Heavy (175.00lb)Thaynara Aparecida da Silva DiasBLACK / Adult / Female / Super-HeavyYara Soares do Nascimento