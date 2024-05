Whindersson Nunes vai lutar Boxe novamente - (Foto: Reprodução Instagram)

Whindersson Nunes vai lutar Boxe novamente (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 23/05/2024 09:15

Cada vez mais ligado ao Boxe, Whindersson Nunes teve na última terça-feira (21) seu novo desafio na modalidade anunciado oficialmente. O humorista e Youtuber brasileiro vai enfrentar o pugilista indiano Neeraj Goyat em um duelo de Boxe profissional que vai acontecer no card que terá o grandioso combate entre o Youtuber norte-americano Jake Paul e a lenda da nobre arte, Mike Tyson, no dia 20 de julho, em Arlington, no Texas (EUA). O evento, vale ressaltar, será transmitido mundialmente pela Netflix.



Após fazer três duelos de exibição no Boxe apenas no ano passado, Whindersson Nunes vai fazer o primeiro combate válido para o seu cartel profissional no esporte. Além disso, segundo informações do site "Combate", a luta do brasileiro contra Goyat acontecerá no peso até 74,8kg, com duração de seis rounds de três minutos e luvas de oito onças.



Animado com o novo desafio que terá pela frente na modalidade, o humorista do Piauí divulgou oficialmente o confronto diante de Neeraj Goyat e, por meio das suas redes sociais, escreveu: "Mais uma confusão pra nós".

Leia Mais Equipes comentam preparação para sequência do Circuito Costa do Sol de Jiu-Jitsu

CMSystem lança loja virtual com roupas assinadas pelo lutador Luan 'Miau’

Jungle Fight desembarca em Brasília no sábado (25) com transmissão da Globo

Aos 29 anos, Whindersson Nunes iniciou sua trajetória no Boxe amador, em 2019, quando derrotou o atleta Mário Silva. Já em 2022, na primeira edição do Fight Music Show, fez uma luta de exibição contra Acelino Popó Freitas, que pelas regras do evento, terminou em empate. No ano passado, o humorista fez outros três duelos na nobre arte, onde superou o polonês Filip Marcinek por nocaute no segundo round, mas acabou sendo derrotado por Kenny Ojuederie e Nathan Bartling, respectivamente.



Natural de Yamunanagar, na Índia, Neeraj Goyat tem 32 anos de idade e uma longa trajetória no Boxe, onde luta profissionalmente desde 2011. O “Gangster”, como é conhecido, contabiliza 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates em seu cartel profissional na modalidade, e fez sua última luta em maio do ano passado, quando derrotou Phakorn Aiemyod por nocaute no segundo round.



CARD PROVISÓRIO:



Jake Paul vs Mike Tyson

AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)

Sábado, 20 de julho de 2024

Transmissão: Netflix via streaming



Jake Paul x Mike Tyson

Katie Taylor x Amanda Serrano

Ashton Sylve x Floyd Schofield

Julio César Chávez Jr. x Darren Till

Neeraj Goyat xWhindersson Nunes Aos 29 anos, Whindersson Nunes iniciou sua trajetória no Boxe amador, em 2019, quando derrotou o atleta Mário Silva. Já em 2022, na primeira edição do Fight Music Show, fez uma luta de exibição contra Acelino Popó Freitas, que pelas regras do evento, terminou em empate. No ano passado, o humorista fez outros três duelos na nobre arte, onde superou o polonês Filip Marcinek por nocaute no segundo round, mas acabou sendo derrotado por Kenny Ojuederie e Nathan Bartling, respectivamente.Natural de Yamunanagar, na Índia, Neeraj Goyat tem 32 anos de idade e uma longa trajetória no Boxe, onde luta profissionalmente desde 2011. O “Gangster”, como é conhecido, contabiliza 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates em seu cartel profissional na modalidade, e fez sua última luta em maio do ano passado, quando derrotou Phakorn Aiemyod por nocaute no segundo round.Jake Paul x Mike TysonKatie Taylor x Amanda SerranoAshton Sylve x Floyd SchofieldJulio César Chávez Jr. x Darren TillNeeraj Goyat xWhindersson Nunes