Vento Sul JJ vai lutar em casa e mira títulos (Foto: Reprodução)

Publicado 22/05/2024 08:00 | Atualizado 22/05/2024 16:12





Nos dias 1 e 2 de junho, a cidade será palco do Saquarema Winter National Open, válido pela segunda etapa do Circuito e que tem inscrições abertas até 24/05, no site www.cbjjd.com.br

A expectativa da organização é que centenas de atletas e diversas equipes entrem em ação no evento - que vai ter disputas com e sem quimono -, entre elas a Vento Sul JJ e a Gracie Barra.



A expectativa da organização é que centenas de atletas e diversas equipes entrem em ação no evento - que vai ter disputas com e sem quimono -, entre elas a Vento Sul JJ e a Gracie Barra.

Um dos responsáveis pelo time, Luiz Fernando comentou sobre a preparação da Vento Sul JJ, de Saquarema, para o campeonato da CBJJD: "Estamos muito animados, prontos para lutar. Nos preparamos o ano todo e vamos com o maior número de atletas possível. Somos uma equipe independente, 100% da cidade e fico grato pelo trabalho da Confederação em parceria com a Prefeitura, proporcionando esse belo e importante evento".

Gracie Barra Saquarema vai forte para o evento da CBJJD (Foto: Reprodução)

Outra equipe que estará presenta no torneio é a Gracie Barra, que tem Vitor Drummond como um dos professores em Saquarema. Ele destacou os treinos do time de olho no campeonato, além da evolução dos atletas.



"Nossa expectativa é a melhor possível, estamos ansiosos para mostrar a evolução da equipe, dos nossos alunos. Nós, da GB, tanto eu como os professores Rafael, Raylander e Alan, todo mundo intensificou os treinos de competição visando a segunda etapa do Circuito Costa do Sol. Vamos levar cerca de 25 atletas e queremos conquistar ainda mais medalhas do que na primeira etapa", analisou Vitor, que completou:



"O time vem crescendo a cada dia e o trabalho da CBJJD vem sendo primordial no processo de introduzir nosso alunos nesse meio de competição".



Outra equipe que estará presenta no torneio é a Gracie Barra, que tem Vitor Drummond como um dos professores em Saquarema. Ele destacou os treinos do time de olho no campeonato, além da evolução dos atletas.

"Nossa expectativa é a melhor possível, estamos ansiosos para mostrar a evolução da equipe, dos nossos alunos. Nós, da GB, tanto eu como os professores Rafael, Raylander e Alan, todo mundo intensificou os treinos de competição visando a segunda etapa do Circuito Costa do Sol. Vamos levar cerca de 25 atletas e queremos conquistar ainda mais medalhas do que na primeira etapa", analisou Vitor, que completou:

"O time vem crescendo a cada dia e o trabalho da CBJJD vem sendo primordial no processo de introduzir nosso alunos nesse meio de competição".

Vale lembrar que, ao final do Circuito, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais. Ao todo, serão três passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.