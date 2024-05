Bia Ferreira foi um dos destaques do Brasil na competição - (Foto: Divulgação)

Bia Ferreira foi um dos destaques do Brasil na competição(Foto: Divulgação)

Publicado 21/05/2024 08:00 | Atualizado 21/05/2024 12:13

A seleção brasileira de boxe finalizou, nesta segunda-feira (20), com chuva de ouros a Eindhoven Box Cup. Por lá, Beatriz Ferreira (60kg), Caroline Almeida (50kg), Michael Trindade (51kg), Luiz Oliveira (57kg) e Keno Marley (92kg) se sagraram campeões da competição. Além deles, Tatiana Chagas (54kg), Abner Teixeira (+92kg) e Wanderley Pereira (80kg) levaram a prata.



Durante a Eindhoven Box Cup participaram boxeadores de todo o mundo, incluindo seleções do Canadá à Austrália e da Mongólia ao Brasil. Por lá, 200 boxeadores de vinte países diferentes apareceram na Holanda nos últimos dias. A competição é uma importante preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.



No lugar mais alto do pódio



Medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, bicampeã mundial amadora e atual detentora do cinturão mundial no profissional, Beatriz Ferreira conquistou mais um importante título em sua carreira. A Beatriz Ferreira venceu a final (60kg) diante da holandesa Chelsey Heijnen por decisão unânime de 5 a 0, e faturou o seu primeiro título na Eindhoven Box Cup.



Caroline Almeida foi a segunda atleta do Brasil a conquistar o título na competição. Pela categoria até 50kg, ela venceu a final diante da inglesa Kelsey Oakley, com decisão dividida por 3 a 2. Em seguida, foi a vez de Michael Trindade levar mais uma dourada para o país. Ele venceu novamente o alemão Miles Okay (4 a 1) e se sagrou campeão do Eindhoven Box Cup nos 51kg! O brasileiro já havia encontrado o alemão nos ringues em oportunidade anterior, nos EUA, quando também saiu vitorioso.



Já classificado para a Olimpíada de Paris 2024, Luiz Oliveira conquistou mais um título na carreira. Ele dominou a luta contra o australiano Charlie Senior e levou o título da categoria até 57kg por decisão unânime. Outro atleta garantido em Paris que ficou com o ouro no Eindhoven Box Cup foi Keno Marley. Ele venceu a final da categoria até 92kg contra o inglês Isaac Okoh, por decisão unânime.



Pratas na Holanda



Por outro lado, Tatiana Chagas (54kg), Abner Teixeira (+92kg) e Wanderley Pereira (80kg) ficaram com a prata. Tatiana perdeu a luta contra a australiana Monique Suraci em duelo intenso e equilibrado, mas que teve a decisão divida a favor de Suraci, por 3 a 2. Em seguida, Wanderley sofreu o revés unânime contra australiano Callum Peters.



Enquanto Abner Teixeira acabou não disputando a decisão do título contra o australiano Teremoana por recomendação da equipe técnica, que escolheu poupar o atleta, que ficou com a prata. Vale lembrar que Abner está com o joelho lesionado, com o ligamento cruzado anterior rompido desde meados de 2023. O medalhista olímpico já fez tratamento conservador e está focado em repetir o pódio em Paris.