Lerone Murphy derrotou Edson Barboza na luta principal do UFC Vegas 92 (Foto: Reprodução)

Publicado 20/05/2024 09:00 | Atualizado 20/05/2024 15:10

O card do UFC Vegas 92, que foi realizado no sábado (18), em Las Vegas (EUA), não foi nada positivo para os lutadores brasileiros. De oito atletas tupiniquins presentes no evento apenas dois saíram com vitória. Melissa Gatto que triunfou no duelo verde amarelo contra Tamires Vidal, e Ariane Sorriso que venceu seu confronto sobre Piera Rodriguez após a venezuelana ser desclassificada por deferir cabeçadas ilegais na paulista.



Protagonista da luta principal, Edson Barboza foi dominado pelo inglês Lerone Murphy e foi derrotado na decisão unânime dos jurados. Lutando no card principal, Luana Pinheiro foi finalizada por Angela Hill no segundo round. Enquanto Vinicius Salvador foi nocauteado por Adrian Yanez no primeiro assalto. Completando a noite "negativa" dos brasileiros, no card preliminar Warlley Alves e Kleydson Rodrigues foram dominados por Abus Magomedov e Heili Alateng respectivamente, sendo derrotados na decisão unânime.



Edson Barboza é dominado e perde para inglês invicto



O confronto começou com muito respeito entre os adversários, Barboza apostava nos low kicks enquanto Murphy buscava a contra a distância com seus jabs. O inglês conectou um direto em Edson. Em uma tentativa de joelhada o brasileiro acabou escorregando e foi ao solo, Lerone se aproveitou do momento para atacar Barboza que respondeu com uma pedalada que quase nocauteou o inglês.



Murphy seguiu melhor no duelo e conectava boas sequências de jabs e diretos. O inglês conseguiu uma queda bem defendida. Lerone cresceu no combate e esteve perto de nocautear o brasileiro após boas sequências de cruzados, diretos e overhands, mas Edson conseguiu resistir. No terceiro assalto Lerone seguia superior e tentava a todo custo derrubar Barboza que resistia bravamente. O inglês dominava a luta e conectava sequência de jabs limpos.



No quarto round, Murphy conectou um direto bem absorvido por Edson. O brasileiro usou os chutes na perna do rival para tentar crescer no confronto, mas rapidamente o inglês acelerou o combate. Barboza acertou dois chutes rodados no corpo de Lerone que levaram perigo. Sabendo de sua vantagem no duelo, o "The Miracle" tentava pressionar Barboza na grade. O brasileiro atacou novamente com um chute rodado no corpo e do inglês, que aproveitou para derrubar Edson e controlar o brasileiro na grade até o fim do duelo.



Vinicius Salvador é nocauteado e perde terceira seguida no UFC



Em duelo válido pela divisão dos galos do Ultimate, Vinicius Salvador foi nocauteado pelo americano Adrian Yañez no primeiro round, e amargou a terceira derrota seguida na organização. Vinicius começou a luta acertando um cruzado de esquerda no americano. O brasileiro buscava o combate tendo mais volume de golpes na luta. Salvador tentou um low kick e recebou um cruzado de direita no contra ataque e foi ao solo.



Depois disso o americano castigou o brasileiro no solo até o árbitro central interromper a luta, dando a vitória a Yanez. Com o resultado, Adrian Yañez que também vinha de duas derrotas, se recupera na organização, enquanto o brasileiro que chegou ao Ultimate por meio do Contender Series não sabe o que é vencer no UFC após três lutas.



Luana Pinheiro é finalizada por veterana no segundo round



Primeira brasileira lutadora a entrar em ação no card principal do UFC Vegas 92, neste sábado (18), Luana Pinheiro foi finalizada pela experiente lutadora americana Angela Hill com uma guilhotina no segundo round. A luta começou com muito estudo e equilíbrio nos primeiros minutos do round. As rivais trocaram golpes no centro do cage, até que Hill conseguiu uma queda em Luana que se defendeu atacando uma guilhotina. Novamente em pé, a americana conseguiu uma nova queda teimando a parcial em vantagem.



No segundo round, Luana conectou bons jabs, mas não conseguia encaixar sequências na rival. Após uma tentativa de golpe rodado da brasileira, Angela conseguiu chegar às costas de Pinheiro. Novamente no centro do octógono, Luana tentou uma queda e foi pega em uma guilhotina na brasileira que nada pôde fazer para desvencilhar, sendo derrotada por Hill que conseguiu sua primeira vitória por finalização na carreira. Já Luana amargou a segunda derrota seguida no UFC.

Melissa Gatto vence duelo brasileiro no card preliminar



O duelo entre Melissa Gatto e Tamires Vidal, válido pela divisão dos galos, terminou de uma forma pouco comum. A lutadora carioca acabou sentindo os seios após sofrer um golpe na região e não conseguiu seguir no combate, dando a vitória a Gatto por nocaute técnico no terceiro round. Melissa começou a luta conectando uma sequência de jab direto, que foi respondia por Tamires com um cruzado. Gatto em seguida conseguiu uma queda, e Vidal rapidamente tentou encaixar uma guilhotina que foi bem defendida pela paranaense.



No segundo assalto, Vidal conectou um low kick e foi respondido por Melissa com o overhand. Tamires conseguiu uma sequência de cruzados e conseguiu pressionar a paranaense na grade. Em um bom movimento Melissa conseguiu uma queda e chegou a encaixar um armlock em vida que foi salva pelo gongo. Logo no inicio do round decisivo, Gatto acertou um um direto de direita no seio de Vidal que acusou o golpe e deu as costas a Melissa, que atacou a compatriota e viu a arbitro central encerrar o confronto dando a vitória para Melissa por nocaute técnico.



Warlley Alves perde a quarta seguida e fica em situação complicada



Warlley começou a luta tentando atacar com um cruzado, mas rapidamente foi derrubado por Abus. Novamente em pé, os adversários trocaram fortes golpes no centro do cage, e novamente o russo conseguiu uma queda e trabalhou fortemente com vários socos no ground and pound. O brasileiro mais uma vez conseguiu ficar em pé, mas novamente foi quedado pelo russo.



Não demorou para que no segundo assalto Magomedov conseguisse uma nova queda em Alves, mas dessa vez não deu chances para que o brasileiro se levantasse e castigou Warlley com socos e cotoveladas que abriram um forte no mineiro. O round decisivo seguiu da mesma maneira, Abus derrubou o brasileiro e controlou o brasileiro até o final da luta.



Ariane Sorriso levou uma cabeçada de Piera Rodriguez e venceu a luta por desclassificação (Foto: Reprodução)

O retorno da brasileira Ariane Sorriso ao Ultimate após ficar dois anos afastada por uma lesão, acabou tendo um desfecho inesperado. A paulista que vinha travando um duelo agitado contra Piera Rodriguez no card preliminar do UFC Vegas 92, neste sábado (18), em Las Vegas (EUA), até que sofreu uma cabeça ilegal da venezuelana e não pode seguir mais no duelo, e viu sua rival ser desclassificada, decretando assim sua vitória na noite.



O confronto começou com muito estudo, com as atletas trocando golpes na guarda no centro do octógono. Ariane andava pra frente tentando levar a rival a grade, que respondia com sequências de jab direto. Sorriso acertou uma boa combinação seguida de jab e diretos, mas a venezuelana conseguiu derrubar a brasileira e segurar o ímpeto na luta em pé.



Na volta do segundo assalto, Rodriguez buscou o clichê e conseguiu prender Sorriso na grade, e atacava com joelhadas no corpo. A venezuelana tentava a todo o custo derrubar a brasileira que se defendia muito bem. Rodríguez acertou um chute frontal que levou a brasileiro ao chão, mas no ground and pound a venezuelana acabou acertando uma cabeçada em Ariane e a luta foi paralisada.



Sorriso foi examinada pelo médico que constatou que a brasileira não tinha condições de seguir no duelo e o combate foi encerrado, com Piera Rodrigues sendo desclassificada dando a vitória à paulista. Com o resultado positivo do UFC Vegas 92, Ariane Carnelossi voltou a vencer na organização após quase três anos. Sua última vitória havia acontecido em outubro de 2021 contra Istela Nunes.



Kleydson Rodrigues é dominado por chinês e perde mais uma no Ultimate



KR começou dando dois chutes no corpo, no primeiro low kick, o brasileiro derrubou Heili Alateng, e rapidamente tentou encaixar uma guilhotina no chinês, que conseguiu se desvencilhar, ficou em pé e com uma rasteira derrubou Rodrigues e caiu por cima e controlou o rival no solo. Kleidson voltou para o segundo, conectando uma sequência de chutes, todos no corpo do rival. Os atletas trocaram cruzado no centro do octógono, com o brasileiro melhor no duelo, mas Heili Alateng novamente derrubou o brasileiro, e dominou o round até o fim.



No assalto decisivo, Kleydson atacou com uma cotovelada rodada e uma joelhada voadora, a luta se desenvolvia em pé, até que Rodrigues tentou surpreender e tentou uma queda, nas viu o chinês inverter a posição e cair por cima e novamente controlar o brasileiro no solo para vencer o duelo na decisão unânime dos jurados.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 92

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 18 de maio de 2024



Card principal

Lerone Murphy derrotou Edson Barboza por decisão unânime dos jurados

Khaos Williams derrotou Carlston Harris por nocaute no R1

Themba Gorimbo derrotou Ramiz Brahimaj por decisão unânime dos jurados

Adrian Yanez derrotou Vinicius Salvador por nocaute técnico no R1

Angela Hill finalizou Luana Pinheirocom uma guilhotina no R2



Card preliminar

Tom Nolan derrotou Victor Martinez por nocaute técnico no R1

Oumar Sy finalizou Tuco Tokkos com um mata-leão no R1

Melissa Gatto derrotou Tamires Vidal nocaute técnico no R1

Abus Magomedov derrotou Warlley Alves por decisão unânime dos jurados

Ariane Sorriso derrotou Piera Rodriguez por desclassificação

Heili Alateng derrotou Kleydson Rodrigues por decisão unânime dos jurados

Vanessa Demopoulos derrotou Emily Ducote por decisão dividida dos jurados

