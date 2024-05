Edson Barboza e Lerone Murphy vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 92 - (Foto: Reprodução/UFC)

Edson Barboza e Lerone Murphy vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 92 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/05/2024 16:00

Uma verdadeira legião brasileira estará em ação no UFC Vegas 92, que acontece neste sábado (18), em Las Vegas (EUA). Na luta principal da edição, válida pela categoria peso-pena, o casca-grossa Edson Barboza terá pela frente o invicto Lerone Murphy em um duelo que promete ser empolgante para os fãs de MMA.



Além de Edson, outros sete brasileiros vão marcar presença no octógono do Ultimate neste sábado. No card principal do UFC Vegas 92, Vinicius Salvador e Luana Pinheiro enfrentam Adrian Yanez e Angela Hill, respectivamente. No card preliminar, além do duelo entre as brasileiras Tamires Vidal e Melissa Gatto, Warlley Alves, Ariane "Sorriso" e Kleydson Rodrigues também representam a bandeira verde e amarela.

Edson Barboza encara adversário invicto na luta principal



Um dos brasileiros mais experientes da organização na atualidade, Edson Barboza chega para mais uma luta principal em sua carreira, onde lidera o card do UFC Vegas 92 junto de Lerone Murphy. O peso-pena vem de duas vitórias seguidas, superando Billy Quarantillo e Sodiq Yusuff, e tenta emplacar o terceiro triunfo consecutivo. Murphy, por sua vez, fará sua primeira luta principal no Ultimate e também seu primeiro confronto em solo norte-americano.



Vinicius Salvador e Luana Pinheiro em ação no card principal



O mineiro Vinicius Salvador fará sua estreia no peso-galo neste sábado, contra Adrian Yanez, no card principal do UFC Vegas 92. O brasileiro foi contratado no Dana White's Contender Series em 2022 após vencer Shanon Ross, mas ainda não teve seu braço levantado no Ultimate, sendo superado por Victor Altamirano e CJ Vergara nos dois confrontos que fez na organização.



Já a peso-palha Luana Pinheiro retorna ao octógono buscando reencontrar o caminho das vitórias contra Angela Hill. A 9ª colocada no ranking da categoria vem de revés para a compatriota Amanda Ribas, mas antes havia emplacado três triunfos seguidos no Ultimate. Ela terá na norte-americana Hill sua oponente mais experiente até o momento, visto que Angela possui 29 lutas no MMA e enfrentou os principais nomes da categoria em sua carreira.



Tamires Vidal e Melissa Gatto farão duelo brasileiro no card deste sábado (Foto: Reprodução/UFC)

A brasileira Tamires Vidal chega ao UFC Vegas 92 em busca de reencontrar o caminho das vitórias. A carioca estreou com vitória sobre Ramona Pascual, mas acabou superada por Montserrat Rendon em seu último confronto na companhia. Ela iria enfrentar Hailey Cowan no evento, mas a norte-americana se machucou e foi substituída por Melissa Gatto, o que marca o único confronto entre brasileiros da noite.



Melissa Gatto vai fazer sua estreia no peso-galo contra a compatriota Tamires Vidal. A paulista chega ao evento para substituir Cowan. Assim como sua adversária deste sábado, Melissa busca voltar à coluna das vitórias, visto que foi superada em seus dois últimos compromissos na organização.



Outros brasileiros em ação no card



Um dos vencedores da terceira temporada do TUF Brasil, o experiente Warlley Alves retorna ao cage neste sábado diante de Abus Magomedov. O brasileiro não vive seu melhor momento na organização e acumula três derrotas seguidas. Apesar do momento ruim, Warlley é um lutador completo e perigoso em todas as áreas, vencendo quatro vezes por nocaute e seis por finalização.



Após um hiato de dois anos por conta de lesões, Ariane "Sorriso" retorna ao cage no UFC Vegas 92 para encarar Piera Rodriguez, buscando se recuperar da derrota sofrida para Loopy Godinez em seu último confronto. O embate contra a venezuelana promete ser um duelo de estilos, visto que Piera é uma lutadora que preza pelo grappling, enquanto a paulista tem seu jogo baseado na luta em pé, com nove nocautes na carreira.



O paranese Kleydson Rodrigues fará seu quarto combate no Ultimate neste sábado, quando encara o chinês Heili Alateng no segundo duelo do card. O brasileiro foi contratado no Dana White's Contender Series no em 2021 e fez três lutas pela organização, vencendo uma delas. Especialista na trocação, com ênfase nos chutes, ele busca seu primeiro triunfo no peso-galo.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 92

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 18 de maio de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass e Band



Card principal (20h, horário de Brasília)

Peso-pena (até 65,7kg): Edson Barboza x Lerone Murphy

Peso meio-médio (até 77,1kg): Khaos Williams x Carlston Harris

Peso meio-médio (até 77,1kg): Themba Gorimbo x Ramiz Brahimaj

Peso-galo (até 61,2kg): Adrian Yanez x Vinicius Salvador

Peso-palha (até 52,1kg): Luana Pinheiro x Angela Hill



Card preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-leve (até 70,3kg): Victor Martinez x Tom Nolan

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy x Tuco Tokkos

Peso-galo (até 61,2kg): Tamires Vidal x Melissa Gatto

Peso-médio (até 83,9kg): Abus Magomedov x Warlley Alves

Peso-palha (até 52,1kg): Piera Rodriguez x Ariane Sorriso

Peso-galo (até 61,2kg): Heili Alateng x Kleydson Rodrigues

Peso-palha (até 52,1kg): Vanessa Demopoulos x Emily Ducote



