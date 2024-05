Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu chega à terceira etapa com grande expectativa - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 17/05/2024 17:00 | Atualizado 17/05/2024 17:22

No próximo domingo (19), a Arena FAEFID, na UFJF, em Juiz de Fora-MG, será palco da terceira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024. Organizado pela LMJJ, o evento dá sequência à temporada e contará com disputas com e sem quimono, além de uma grande premiação.



Ao todo, serão distribuídos R$ 6,700,00 para todos os campeões dos absolutos, partindo da faixa-azul juvenil, passando pelas faixas coloridas no adulto e chegando até a preta no adulto/master, com valores iguais para homens e mulheres. A expectativa da organização é de receber centenas de atletas e diversas equipes na etapa, que terá peso 2 no ranking. Presidente da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ), Thalles Moreira comentou:



"Junto das premiações de quase 7 mil reais em todas as etapas, a gente também tem a premiação do ranking, que este ano será uma passagem para o campeão disputar o Mundial da IBJJF, na Califórnia (EUA). Entre as crianças, é uma passagem para o Pan Kids, uma novidade da Liga Mineira para este ano, além, claro, das passagens e inscrições que a gente dá formando a Seleção Mineira", disse Thalles, que completou:



"A expectativa para a terceira etapa do Campeonato Mineiro 2024 é a melhor possível. Batemos o recorde de equipes e cidades que vão participar, e estamos crescendo a cada evento. Espero o ginásio cheio, lutas de alto nível e uma grande festa, uma confraternização do Jiu-Jitsu Mineiro. Atletas e fãs podem esperar ser bem acolhidos por toda a organização e staff, com muito amor e carinho para receber todos de braços abertos".