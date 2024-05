Adidas Combat Sports é a nova parceira da CBBoxe - (Foto: Fernando Banzi)

Adidas Combat Sports é a nova parceira da CBBoxe(Foto: Fernando Banzi)

Publicado 16/05/2024 08:00 | Atualizado 16/05/2024 13:50

A Confederação Brasileira de Boxe lançou, nesta terça-feira (14/5), em seu centro de treinamento, em São Paulo, uma linha exclusiva de equipamentos e uniformes elaborados em parceria com a Adidas Combat Sport, através da MKS Distribuidora.

Os produtos, entre eles luvas e capacetes, foram desenvolvidos levando em conta as ideias sugeridas por atletas e treinadores da seleção brasileira permanente de boxe. Presidente da CBBoxe, Marcos Brito celebrou a novidade.

"O design foi todo feito em cima do ideal da confederação, utilizando as cores do Brasil e a nossa logo. Meu agradecimento ao time da MKS, Murilo Saba, Caio Saba e Cássio Galhardo, que se empenharam bastante para esse projeto sair", destacou.

"A ideia é atender tanto os atletas de alto rendimento quanto os atletas amadores e os apaixonados por boxe em geral, que poderão usar produtos com qualidade e com marcas importantes no seu conjunto", complementou Brito.

Os equipamentos, inclusive, já estão sendo utilizados nos treinamentos da equipe olímpica permanente para os Jogos Olímpicos de Paris. A ideia é que, em breve, os produtos sejam comercializados de forma on-line em uma loja oficial da CBBoxe.

Confira abaixo as luvas que foram lançadas:

Linha Speed - caracterizada por um bloco de espuma moldada que cobre da parte superior ao pulso, combinado com um acolchoamento multicamadas para otimizar a velocidade e o desempenho dos atletas.



Linha Hybrid - traz inovação através de um design que otimiza o retorno de energia, acelera movimentos com pulso e garante firmeza em um sistema de fechamento único e seguro.



Linha Tilt - tem um design anatômico e inclinação a 15 graus, permitindo melhor encaixe e alinhamento, maximizando o impacto dos golpes. Destaque para a Tilt 350, a primeira luva feita com materiais sustentáveis, como couro vegano feito a partir de cactos.