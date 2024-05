BJJ Storm 8 terá disputas com e sem quimono - (Foto: Divulgação)

Publicado 14/05/2024 08:00 | Atualizado 14/05/2024 11:37

Nos dias 25 e 26 de maio, o SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG, receberá a oitava edição do BJJ Storm, que além das disputas com e sem quimono de Jiu-Jitsu, ainda terá 30 lutas casadas kids No-Gi agitando o evento.



Recheado de atrações, o campeonato contará com as lutas tradicionais e organização de primeira. E pelas inscrições, abertas no site www.bjjstorm.com.br – e com vagas limitadas -, os duelos sem pano prometem fortes emoções.



“O grappling ou sem quimono vem crescendo muito, teve uma alta procura nos últimos eventos e queremos acompanhar as tendências, oferecendo aos atletas um evento com estrutura, organização e duelos de alto nível”, afirmou o idealizador Claudio Caloquinha.