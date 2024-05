Derrick Lewis levou a melhor sobre Rodrigo Zé Colmeia na luta principal do UFC St. Louis - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/05/2024 10:00 | Atualizado 12/05/2024 10:52

Maior nocauteador da história do Ultimate, Derrick Lewis deu mais uma amostra da potência dos seus golpes na luta principal do UFC St. Louis, realizado neste sábado (11). Enfrentando Rodrigo Zé Colmeia, o experiente lutador norte-americano nocauteou o brasileiro no terceiro round e reencontrou o caminho das vitórias. Agora, Lewis aumenta seu recorde como maior nocauteador dentro da organização, com 15 vitórias vindo dessa forma. No co-main event, válido pela categoria meio-médio, Joaquin Buckley e Nursulton Ruziboev protagonizaram um duelo de alto nível. No fim, Buckley saiu vitorioso na decisão unânime e emplacou sua quarta vitória consecutiva.



Além de Rodrigo Zé Colmeia, outros dois brasileiros entraram em ação no UFC St. Louis e o retrospecto foi positivo. No card principal, o peso-leve Diego Ferreira fez bonito e nocauteou o polonês Mateusz Rebecki no terceiro e último assalto. Já no card preliminar, em um duelo com bastante equilíbrio, a paulista Tabatha Ricci levou a melhor sobre Tecia Pennington na decisão dividida dos jurados.

Derrick Lewis começou o o co-main event do UFC St. Louis partindo para cima de Rodrigo Zé Colmeia e chegou a aplicar uma queda sobre o brasileiro ainda no primeiro minuto. Na sequência, na luta em pé, o americano conectou os melhores golpes, mas foi derrubado pelo mineiro, que explorou bem o ground and pound e terminou o primeiro round melhor. No segundo assalto, o confronto ficou bastante na grade, mas na curta distância, Lewis aplicou golpes potentes e igualou as ações na luta. A parcial, todavia, terminou no solo, com Zé Colmeia golpeando por cima.O terceiro round, por sua vez, sacramentou a vitória de Derrick Lewis. Confiante na trocação, o americano aplicou um forte overhand de direita, que levou Rodrigo Zé Colmeia ao chão. Lewis, então, conectou mais alguns golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro central. Com o resultado no UFC St. Louis, Derrick se recupera da derrota para Jailton Malhadinho e volta a vencer no Ultimate. Zé Colmeia, por sua vez, vê sua sequência de três triunfos chegar ao fim.Sem perder tempo, Mateusz Rebecki controlou o centro do octógono e partiu para cima de Diego Ferreira. Pressionado contra a grade, o brasileiro respondeu com boas combinações de golpes. Na reta final do primeiro round, todavia, o amazonense recebeu um forte golpe e foi ao solo, mas conseguiu suportar a pressão do polonês. Muito agressivo em suas ações, Rebecki começou o segundo assalto aplicando a queda em Diego, mas viu o brasileiro sair rapidamente da posição. Na luta em pé, ambos continuaram conectando bons golpes e Mateusz apresentava ferimentos nos dois olhos.Após crescer de produção na segunda parcial, Diego Ferreira aumentou sua confiança no terceiro e último round. Com golpes precisos e potentes, o brasileiro continuou castigando Mateusz Rebecki. Bastante machucado, o polonês buscou a luta de solo e a queda, mas viu o amazonense inverter a posição e ficar por cima. Com um verdadeiro atropelo e golpes fortíssimos, Diego conseguiu a vitória por nocaute nos últimos segundos de luta, após interrupção do árbitro. Com o grande resultado no UFC St. Louis, Ferreira emplacou sua segunda vitória seguida no Ultimate.Tabatha Ricci, primeira brasileira a entrar em ação no UFC St. Louis, buscou a trocação desde o início contra Tecia Pennington. Caminhando para frente, Tabatha aplicava golpes e recebia algumas respostas da americana, o que deixou o combate bem equilibrado. No fim do primeiro round, a paulista aplicou uma bela queda. No segundo assalto, Ricci encurtou a distância e pressionou Tecia contra a grade, buscando a queda a todo instante, mas não teve sucesso em suas tentativas.Com a estratégia bem clara e buscar a luta agarrada, Tabatha Ricci pressionou novamente a adversária contra a grade no terceiro round. Usando muita força, a "Baby Shark" tentou derrubar Tecia Pennington, mas não conseguiu levar a luta para o solo. No fim, após três rounds disputados, quem levou a melhor na decisão dividida foi a brasileira, que se recuperou da derrota sofrida em sua última luta e agora emplaca cinco vitórias em suas últimas seis lutas no Ultimate.Derrick Lewis derrotou Rodrigo Zé Colmeia por nocaute técnico no 3RJoaquin Buckley derrotou Nursulton Ruziboev por decisão unânime dos juradosCarlos Ulberg derrotou Alonzo Menifield por nocaute no 1RCarlos Diego Ferreira derrotou Mateusz Rebecki por nocaute técnico no 3RSean Woodson derrotou Alex Caceres por decisão unânime dos juradosWaldo Cortes-Acosta derrotou Robelis Despaigne por decisão unânime dos juradosChase Hooper finalizou Viacheslav Borshchev com um triângulo de mão no 2REsteban Ribovics derrotou Terrance McKinney por nocaute no 1RTabatha Ricci derrotou Tecia Pennington por decisão dividida dos juradosTrey Waters derrotou Billy Goff por decisão unânime dos juradosCharles Johnson derrotou Jake Hadley por decisão unânime dos juradosVeronica Hardy derrotou JJ Aldrich por decisão unânime dos jurados