Botafogo Judô conquistou a segunda colocação geral na primeira etapa do Circuito Hajime - (Foto: Divulgação)

Botafogo Judô conquistou a segunda colocação geral na primeira etapa do Circuito Hajime(Foto: Divulgação)

Publicado 10/05/2024 09:00 | Atualizado 10/05/2024 21:03

Entre as mais de 200 equipes filiadas à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, o Botafogo Judô conquistou a segunda colocação geral na primeira etapa do Circuito Hajime, realizado no último final de semana, no Rio de Janeiro.



Ao todo, 64 representantes da Estrela Solitária subiram ao tatame. O saldo foi de 48 medalhas conquistadas. Técnico do alvinegro, Jomar Carneiro destacou orgulhosamente a participação da equipe.



"Nossos jovens atletas estão no circuito Hajime para aprender a dinâmica da competição. Este circuito é a porta de entrada para eventos da FJERJ e prepara os atletas para as próximas etapas”, declarou o Kodansha 7º dan.