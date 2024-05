Pan Americano contou com lutas de alto nível e diversos campeões consagrados - (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Pan Americano contou com lutas de alto nível e diversos campeões consagrados (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Publicado 10/05/2024 07:00 | Atualizado 10/05/2024 18:07

Realizado no último dia 4 de maio, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, o Pan Americano 2024 da CBJJD / ISBJJA foi válido pela sexta etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu e acirrou ainda mais as disputas pelo ranking com lutas de alto nível.



Entre as equipes, dobradinha da Double Five. O time faturou o título geral (juvenil, adulto e master), com a GFTeam em segundo, Ares / Gavazza BJJ em terceiro, além da Equipe Osvaldo Alves e Fábrica de Monstro BJJ completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a Double Five, seguida por Nova União, R1NG BJJ, Ares / Gavazza BJJ e Instituto Vencedores em Cristo, respectivamente.

Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do Pan Americano, que junto das disputas Gi & No-Gi, ainda contou com Festival Kids e os desafios Novos Talentos e Master Black Belt: "A Arena da Juventude pegou fogo, uma torcida animada demais e diversos desafios que levantaram o público. Tivemos os líderes de equipe em ação, jovens promessas e casa cheia, com o campeonato ocorrendo da melhor maneira possível".No masculino adulto faixa-preta, o grande destaque foi Daniel Azevedo (Ares / Gavazza BJJ), ouro duplo No-Gi, além de campeão da sua categoria com quimono. O título absoluto Gi, por sua vez, ficou com Luiz Marcos Bonfim (Double Five). Entre as mulheres, o show no Pan Americano foi das faixas coloridas."Estou muito empenhado em conquistar o ranking do Circuito. Perdi as quatro primeiras etapas, voltei recentemente com tudo, treinando bem e com foco máximo. O segredo é sempre treinar ao máximo, aprender com os erros e competir bastante. Estou me sentindo super bem, preparado e espero poder embalar nesse segundo semestre", projetou Daniel.Já Daniel Felix (Fábrica de Monstro BJJ), um dos campeões do Desafio Master Black Belt - ao lado de André Gustavo (Fábrica de Monstro BJJ) e Cesar Maillet (Cesar Maillet Team) -, comemorou a iniciativa do combate: "Essa oportunidade que a CBJJD e a ISBJJA dão para a gente, masters, é incrível, uma chance de mostrarmos o nosso trabalho em uma classe que vem crescendo cada vez mais e ficando mais difícil", encerrou.Vale lembrar que, ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.