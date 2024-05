Rafael Cordeiro afia o jogo da lenda Mike Tyson - (Foto: Reprodução)

Publicado 12/05/2024 14:00

Faltam menos de três meses para a realização do histórico confronto entre Mike Tyson, lenda do Boxe, contra o influenciador e agora pugilista Jake Paul. O duelo entre gerações está marcado para acontecer no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas (EUA), e será exibido pela plataforma de streaming da Netflix.



Recentemente, o treinador de Mike Tyson, Rafael Cordeiro, participou do "Dos Nossos Podcast", comando por Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, e revelou o momento que planeja ver "Iron Mike" nocauteando o youtuber. No entanto, o líder da Kings MMA deseja que a lenda americana saia do combate sem se machucar.