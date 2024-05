Em alta no UFC, Michel Pereira vem ajudando no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul - (Foto: Reprodução)

Em alta no UFC, Michel Pereira vem ajudando no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

Publicado 16/05/2024 10:00





Acompanhado de uma equipe, Michel Pereira tem atuado de forma incansável no resgate para salvar vidas e, ao mesmo tempo, vem buscando cuidar da própria saúde para seguir ajudando. O "Paraense Voador" sofreu alguns incidentes em meio ao resgate de animais nos últimos dias e compartilhou um vídeo onde estava em um posto médico e recebeu uma vacina - provavelmente doses de antirrábica e antitetânica - após ser mordido por um cachorro enquanto o resgatava. Vivendo uma fase espetacular no Ultimate, Michel Pereira não quis saber de descanso após a bela vitória sobre Ihor Potieria no UFC Rio, no início de maio. Desde o último domingo (12), o brasileiro vem atuando como voluntário na linha de frente do resgate às vítimas das terríveis enchentes causadas pelas chuvas que atingiram praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Por meio das suas redes sociais, o paraense vem compartilhando constantemente, através de vídeos e fotos, como tem sido sua rotina ( assista AQUI ).Acompanhado de uma equipe, Michel Pereira tem atuado de forma incansável no resgate para salvar vidas e, ao mesmo tempo, vem buscando cuidar da própria saúde para seguir ajudando. O "Paraense Voador" sofreu alguns incidentes em meio ao resgate de animais nos últimos dias e compartilhou um vídeo onde estava em um posto médico e recebeu uma vacina - provavelmente doses de antirrábica e antitetânica - após ser mordido por um cachorro enquanto o resgatava.

Além disso, o atleta peso-médio do UFC acabou caindo de um telhado, que estava em condições precárias por conta das chuvas. Apesar dos contratempos, o "Demolidor" mostrou bom humor para lidar com os casos e, em meio às dificuldades, expôs sua gratidão por estar salvando vidas em meio ao maior desastre climático do Rio Grande do Sul.



"Os últimos dias tem sido assim: muita luta, mas também muita satisfação em cada animal salvo dessa gigantesca enchente. As cenas que tenho visto são assustadoras. Nunca vi uma coisa assim, nem em filme. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: nós vamos vencer essa luta aqui também", escreveu Michel Pereira em sua conta oficial no Instagram.



Além disso, o atleta peso-médio do UFC acabou caindo de um telhado, que estava em condições precárias por conta das chuvas. Apesar dos contratempos, o "Demolidor" mostrou bom humor para lidar com os casos e, em meio às dificuldades, expôs sua gratidão por estar salvando vidas em meio ao maior desastre climático do Rio Grande do Sul.

"Os últimos dias tem sido assim: muita luta, mas também muita satisfação em cada animal salvo dessa gigantesca enchente. As cenas que tenho visto são assustadoras. Nunca vi uma coisa assim, nem em filme. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: nós vamos vencer essa luta aqui também", escreveu Michel Pereira em sua conta oficial no Instagram.

Com a vitória em apenas 54 segundos sobre Ilhor Potieria no UFC Rio, Michel Pereira chegou ao oitavo triunfo no UFC – sendo três no peso-médio – e passou a figurar no ranking da categoria. Nos últimos dias, o brasileiro teve cogitada uma possível luta contra Roman Dolidze, seu parceiro de treinos. No entanto, pelo fato de treinarem na mesma academia e por conta do duelo acontecer num curto prazo – em junho -, o paraense deixou claro que não teria tempo hábil para se preparar da melhor forma.

