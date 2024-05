Diogo Dutra e o atleta Neto (à direita) representam a White House Jiu-Jitsu School no pódio - (Foto @raphaotv)

Publicado 14/05/2024

O último fim de semana (11 e 12/05) foi recheado de medalhas para a White House Jiu-Jitsu School na capital baiana. Natural de Manaus-AM, a equipe - que é referência na formação de jovens atletas - brilhou durante a disputa do Salvador Fall Kids International Open da IBJJF.



Ao todo, o time teve 14 atletas em ação e conquistou 14 medalhas, sendo 10 de ouro e 4 de prata, rendendo a terceira posição geral no campeonato que contou com a participação de algumas das maiores equipes do país.

Professor e um dos donos da White House Jiu-Jitsu School, Diogo Dutra celebrou o ótimo aproveitamento do time, que em Salvador ainda teve o reforço do jovem Daniel 220v.



Alcenor comanda equipe em Salvador (Foto @raphaotv)

Alcenor também brilha



Faixa-preta e responsável por comandar a garotada da equipe em Salvador, Alcenor Alves também competiu, finalizou seu adversário e voltou para casa com a medalha de ouro na classe master.



Em meio à conquista, o professor comentou sobre o reforço de Daniel 220v, tido como uma grande promessa da arte suave, e projetou o Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024 da CBJJ:



"A gente ainda está conversando, falando com os pais deles, que gerenciam a carreira do Daniel. O garoto teve uma temporada agora em Manaus, treinou conosco no Studio MasterFrigo, adorou a energia das crianças e acredito que podemos ter uma novidade para o Brasileiro. Fomos como 15 atletas para Salvador, 14 entraram em ação, mas para o Brasileiro vamos somar a White House Jiu-Jitsu School matriz, filias e viajar com até 35 atletas", encerrou.

