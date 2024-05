Time de competição da Fratres JJ vai liderar seminário para arrecadar verba e doações para o RS - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 16/05/2024 16:00 | Atualizado 16/05/2024 17:28

Uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu do Brasil - e crescendo internacionalmente -, a Frates JJ, com base em São Paulo, também vem se mobilizando em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Diante da fatalidade, a equipe paulista anunciou a realização de um seminário no próximo sábado (18), com seu time de competição de faixas-preta, visando ajudar os afetados pela tragédia no RS.