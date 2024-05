Mesmo integrando o ranking, Rafael dos Anjos deixou claro que não quer mais lutar como peso-leve - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 17/05/2024 19:00 | Atualizado 17/05/2024 19:43

Ex-campeão peso-leve do UFC, Rafael dos Anjos atualmente faz parte do Top 15 do ranking da categoria, ocupando a 14ª colocação. No entanto, se depender dele, seu nome não precisa estar na lista. Fazendo parte do plantel do Ultimate desde o ano de 2008, o brasileiro tem outros planos para a sequência da sua carreira.



Por meio de uma publicação feita em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), Rafael dos Anjos pediu para ser retirado do ranking peso-leve do UFC. O ex-campeão também deixou bem claro que não pretende aceitar os desafios que vem recebendo para lutar na categoria e que seu foco está em atuar na divisão de cima, a dos meio-médios (até 77kg), onde, segundo ele, existem boas lutas para ele.



"Podem me tirar do ranking dos leves. Para os leves que estão me desafiando, não volto para a categoria. Tô pesando 88kg com 39 anos. Tem muitas lutas que fazem sentido com 77kg (nos meio-médios). Quero voltar (a lutar) em julho", escreveu o brasileiro em suas redes sociais.