Anderson Silva vai fazer a despedida no Brasil em evento da Spaten - (Foto: Divulgação)

Anderson Silva vai fazer a despedida no Brasil em evento da Spaten (Foto: Divulgação)

Publicado 19/05/2024 10:00

Anderson Silva, ícone mundial das artes marciais, acaba de anunciar sua última luta no Brasil. O momento mais aguardado pelos fãs será no Spaten Fight Night, organizado pela cerveja alemã. O evento, que vai acontecer no dia 15 de junho, já tem local definido e será no Komplexo Templo, em São Paulo. Além disso, a histórica edição contará com transmissão ao vivo da TV Globo, para todo Brasil, segundo o próprio site da companhia.



De acordo com a jornalista Ana Hissa, do Canal Combate, em participação no programa "Redação SporTV", o evento será fechado e terá a presença de 600 convidados. A despedida de Anderson Silva também vai unir atrações especiais para além do ringue, como músicas para que o público vivencie uma experiência única.



“Este é um momento inesquecível na minha jornada, uma oportunidade mágica de trazer este espetáculo para meus fãs no Brasil e no mundo. A expectativa para o duelo está altíssima e estou extremamente feliz. O Spaten Fight Night trará uma intensidade das artes marciais sem precedentes para o público”, comenta "Spider", aos 49 anos.