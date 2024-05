Minotauro e Elias Silvério ajudaram na ação social - (Foto: Divulgação)

Publicado 20/05/2024 14:00 | Atualizado 20/05/2024 14:58

A luta para ajudar a população gaúcha segue a todo vapor. Neste final de semana, a lenda do MMA Rodrigo Minotauro se juntou à Legião da Boa Vontade na campanha S.O.S. Calamidades, em São Paulo, para liderar um mutirão em prol da arrecadação e envio de suprimentos para o Rio Grande do Sul.



A iniciativa contou com seminários ministrados por lutadores de renome, como o hexacampeão mundial de Jiu-Jitsu Celsinho Venicius e o ex-lutador do UFC Elias "Xuxu" Silvério, com o apoio da Federação Paulista de Jiu-Jitsu e da Team Nogueira, e arrecadou itens como água, cobertores e roupas.

"Minha parceria com a LBV é de longa data, desde as tragédias de Mariana, de Brumadinho, para onde levamos caminhões com água potável. Agora é o pessoal do Rio Grande do Sul que precisa da nossa ajuda nesta que é a maior catástrofe climática da história do Brasil", destaca Rodrigo Minotauro.



"Minha parceria com a LBV é de longa data, desde as tragédias de Mariana, de Brumadinho, para onde levamos caminhões com água potável. Agora é o pessoal do Rio Grande do Sul que precisa da nossa ajuda nesta que é a maior catástrofe climática da história do Brasil", destaca Rodrigo Minotauro.

"Arrecadamos cobertores, roupas de criança e roupas de borracha para os policiais entrarem na água para fazer os resgates. Essa ajuda vai se estender. E eu convido você, de todo o Brasil, para integrar este time. Toda ajuda é bem-vinda. Procure um ponto de coleta em sua região ou doe para o pix ajude@lbv.org", completou.

Vítimas das enchentes no RS seguem precisando de ajuda (Foto: Divulgação)

Além da comunidade da luta, a Rádio Brasil, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar do Rio, a Prime Esportes, os supermercados Megabox e Zona Sul, a Tintas Nacional e a GOLLOG se uniram nesta força-tarefa da LBV, que já arrecadou cerca de 300 toneladas de suprimentos em prol das vítimas da catástrofe climática no estado gaúcho.



Além da comunidade da luta, a Rádio Brasil, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar do Rio, a Prime Esportes, os supermercados Megabox e Zona Sul, a Tintas Nacional e a GOLLOG se uniram nesta força-tarefa da LBV, que já arrecadou cerca de 300 toneladas de suprimentos em prol das vítimas da catástrofe climática no estado gaúcho.

"Parabéns para todos os brasileiros, colaboradores, patrocinadores, voluntários e empresas que estão movendo esta linda campanha da LBV, e seu presidente, José de Paiva Netto. Cada movimento é muito importante neste apoio ao estado do Rio Grande do Sul neste momento tão difícil", concluiu Minotauro.