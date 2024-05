Anderson Silva vai fazer a última luta da carreira em junho, na cidade de São Paulo - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/05/2024 17:00 | Atualizado 20/05/2024 17:59

Na última quarta-feira (15), foi anunciado que Anderson Silva, um dos maiores nomes de todos os tempos do MMA, vai fazer a sua luta de despedida nos esportes de combate no próximo dia 15 de junho, em São Paulo, em duelo de Boxe que será realizado pelo evento Spaten Fight Night - organizado pela cerveja alemã. Em meio a isso, o adversário do "Spider" também já está definido.



Neste domingo (19), no programa "Fantástico", da TV Globo, foi anunciado que a "última dança" de Anderson Silva nas artes marciais acontecerá em uma trilogia diante de Chael Sonnen, dessa vez no Boxe. Os dois lutadores já se enfrentaram em duas oportunidades, ambas no MMA e pelo UFC. No primeiro encontro, em 2010, Anderson superou o americano com uma épica finalização no último round. A revanche ocorreu em 2012, no UFC 148, com novo triunfo do "Spider", dessa vez por nocaute técnico no segundo assalto.

Atualmente com 49 anos de idade, Anderson Silva está na seleta lista de lutadores que fazem parte do Hall da Fama do UFC e, em sua carreira no MMA, contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Pelo Ultimate, onde ostentou o posto de campeão peso-médio por anos, foram 17 triunfos, sete reveses e uma luta sem resultado.



Ao se despedir oficialmente do UFC no ano de 2020, o Spider migrou para o Boxe profissional, onde fez três combates oficiais e um de exibição. O brasileiro derrotou Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, respectivamente, empatou com Bruno Azeredo e em sua última apresentação, em outubro de 2022, foi derrotado por Jake Paul na decisão unânime.

Anderson Silva e Sonnen se enfrentaram duas vezes no UFC, com duas vitórias do Spider (Foto: Divulgação/UFC)

Dois anos mais jovem em relação a Anderson Silva, Chael Sonnen possui no MMA um cartel com 31 resultados positivos, 17 derrotas e um empate. O americano chegou a disputar cinturões no UFC em duas divisões de peso, nos médios e nos meio-pesados, respectivamente. O polêmico lutador encerrou sua passagem no MMA pelo Bellator, onde fez sua última apresentação em junho de 2019, sendo derrotado pelo brasileiro Lyoto Machida.