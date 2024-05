Duelo de Boxe que vai acontecer no próximo dia 15 de junho, em São Paulo - (Foto: Harry How/Divulgação)

Duelo de Boxe que vai acontecer no próximo dia 15 de junho, em São Paulo (Foto: Harry How/Divulgação)

Publicado 21/05/2024 10:00

Depois de alguns dias de mistério, foi revelado o adversário de Anderson Silva para a sua luta de despedida no Brasil. Trata-se de Chael Sonnen, rival histórico do brasileiro, em duelo de Boxe que vai acontecer no próximo dia 15 de junho, em São Paulo, como atração principal do evento "Spaten Fight Night". Desde que foi confirmado, o combate vem sendo tratado como a "última luta de Anderson no Brasil".

Em entrevista que foi exibida no último domingo (19) no programa "Fantástico", da TV Globo, Anderson Silva deixou claro que o ápice da rivalidade contra Chael Sonnen ficou para trás, mas que por conta de toda a história que protagonizaram dentro do UFC, o adversário não poderia ser outro."Foram muitas especulações sobre o adversário, e aí não teria alguém tão especial e tão melhor quanto... A gente não é mais rival, mas é o meu arqui-inimigo, vamos dizer como se fosse o Coringa e o Batman (risos), o Chael Sonnen. (No auge da rivalidade) Ele respondia de uma forma e eu respondia de outra e isso criou aquela curiosidade das pessoas em ver (a nossa luta)", disse o "Spider", que seguiu:"Isso foi legal, gerou uma mídia muito grande. Em nenhum momento, na minha cabeça, eu pensei na derrota (nas lutas que fez contra Sonnen). Eu pensei em tudo o que eu passei na minha vida para estar ali, naquele momento. Eu só pensava que eu precisava vencê-lo".Deixando em aberto a possibilidade de fazer outras "despedidas" ao redor do mundo após sua "última dança" no Brasil, Anderson Silva exaltou toda a rivalidade que desenvolveu contra Chael Sonnen no UFC. Os dois lutadores já se enfrentaram em duas oportunidades, ambas no MMA. No primeiro encontro, em 2010, Anderson superou o americano com uma épica finalização no último round. A revanche ocorreu em 2012, no UFC 148, com novo triunfo do “Spider”, dessa vez por nocaute técnico no segundo assalto."É uma história de rivalidade que fez com que a gente treinasse mais. Você me fez um treinador melhor e eu te fiz um lutador melhor. É muito aquela coisa Ayrton Senna vs Alain Prost (na Fórmula 1), sabe? Eu estou num momento e numa posição em que eu não estou mais preocupado com o julgamento de absolutamente ninguém. Eu vou lá para me divertir e dar para as pessoas o que eu sempre dei, que é o meu melhor, com muita alegria e amor", finalizou.Atualmente com 49 anos de idade, Anderson Silva está na seleta lista de lutadores que fazem parte do Hall da Fama do UFC e, em sua carreira no MMA, contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Pelo Ultimate, onde ostentou o posto de campeão peso-médio por anos, foram 17 triunfos, sete reveses e uma luta sem resultado.Ao se despedir oficialmente do UFC no ano de 2020, o Spider migrou para o Boxe profissional, onde fez três combates oficiais e um de exibição. O brasileiro derrotou Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, respectivamente, empatou com Bruno Azeredo e em sua última apresentação, em outubro de 2022, foi derrotado por Jake Paul na decisão unânime.Dois anos mais jovem em relação a Anderson Silva, Chael Sonnen possui no MMA um cartel com 31 resultados positivos, 17 derrotas e um empate. O americano chegou a disputar cinturões no UFC em duas divisões de peso, nos médios e nos meio-pesados, respectivamente. O polêmico lutador encerrou sua passagem no MMA pelo Bellator, onde fez sua última apresentação em junho de 2019, sendo derrotado pelo brasileiro Lyoto Machida.