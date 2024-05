LFA está de volta ao estado de São Paulo - (Foto: Divulgação)

LFA está de volta ao estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Publicado 23/05/2024 08:00

Após duas edições no Rio de Janeiro, o LFA está de volta ao estado de São Paulo. Principal liga de desenvolvimento de atletas de MMA do mundo, a companhia norte-americana desembarca na capital paulista no dia 6 de julho.



O número da edição será o 187. Ainda não há card definido e nem luta principal oficializada. As novidades serão anunciadas no perfil oficial do LFA Brasil no Instagram (@LFA_Brasil).