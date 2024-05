Luan Miau e Cristiano Marcello posam com modelos - (Foto: Divulgação)

Luan Miau e Cristiano Marcello posam com modelos(Foto: Divulgação)

Publicado 22/05/2024 06:00 | Atualizado 22/05/2024 17:02

A CMSystem vai lançar, na próxima segunda-feira (27/5), uma loja virtual para vender roupas com a marca da equipe. O site https://cmsystemstore.lojavirtualnuvem.com.br/ já encontra-se disponível para a compra de camisas, com direito a desconto de pré-venda.



"Estou muito feliz com esta nova empreitada, significa muito para a nossa marca. Como o tamanho gigantesco que o mercado do MMA se tornou, não tinha como não investir em outras ramificações", explicou Cristiano Marcello, fundador da CMSystem.



"Como a CMSystem tem um nome global, a gente também vai trabalhar no exterior, até porque tenho faixas-pretas em outros países, com muitos alunos, fora as pessoas que acompanham meu trabalho desde a época do Japão", completou.