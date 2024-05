Duelo entre Kamaru Usman e Conor McGregor poderia ter ocorrido - (Foto: Reprodução)

Publicado 23/05/2024 17:00

O UFC esteve próximo de promover uma disputa de cinturão meio-médio entre Kamaru Usman e Conor McGregor? Segundo o agora ex-campeão da categoria, isso foi uma possibilidade levantada e, segundo ele, o irlandês não aceitou enfrentá-lo. A revelação foi feita em um episódio do podcast "Pound 4 Pound", onde o nigeriano foi questionado por Henry Cejudo, também lutador do Ultimate, sobre as recentes ofensas que recebeu de Conor, que além de desconsiderá-lo como competidor, chamou Kamaru de "vagabundo" e "babaca".



Ao tomar conhecimento das declarações polêmicas feitas por Conor McGregor direcionadas a ele, Kamaru Usman respondeu revelando que, durante seu reinado como campeão meio-médio do UFC, entre 2018 e 2022, ele ofereceu ao "The Notorious" a chance de enfrentá-lo pelo cinturão, mas segundo o nigeriano, Conor recusou.



"Se você queria a oportunidade de lutar comigo, saiba que dei a Conor McGregor duas oportunidades de lutar comigo. Duas oportunidades enquanto fui campeão. Eu disse a ele: 'Ei, se você quer uma chance de conquistar o terceiro cinturão, quem seria melhor?' Ele chegou a falar sobre isso (disputar um terceiro cinturão), mas saltou para frente e depois para trás", disse o ex-campeão, que seguiu:



"É o que é, Conor. Se você queria realmente lutar, você teve a oportunidade, mas não lutou. Então me chamar de vagabundo é meio desrespeitoso e eu não desrespeitei você quando você estava tendo seus problemas, então acho que é mais fácil e melhor você largar essa garrafa de uísque, voltar ao seu juízo, ser um bom pai e um exemplo para o esporte", finalizou Usman.