Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA - (Foto: Reprodução)

Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer no dia 20 de julho, no Texas, EUA (Foto: Reprodução)

Publicado 24/05/2024 12:00 | Atualizado 24/05/2024 12:46

O clima entre Mike Tyson e Jake Paul vem esquentando à medida em que o aguardado duelo de Boxe entre eles, marcado para o dia 20 de julho, no Texas (EUA), se aproxima. O combate, vale ressaltar, terá transmissão mundial da Netflix, renomada plataforma de streaming. Recentemente, ambos participaram de uma coletiva de imprensa e, como já era esperado, as provocações ditaram o tom das declarações.



Desde que o confronto foi anunciado oficialmente, Jake Paul vem deixando claro sua intenção de nocautear Mike Tyson. Questionado sobre o fato do adversário esbanjar confiança visando o duelo, a lenda da nobre arte aproveitou para "alfinetar" o Youtuber norte-americano, afirmando que Jake não conseguiu nocautear nomes como Anderson Silva e Nate Diaz, que não possuem um grande histórico no Boxe e são menores fisicamente em relação a ele.



"Ok, seja lá como for... Ele não vai me vencer. Ele não conseguiu nocautear o Nate Diaz, e olha que o Nate é bem leve. Como ele vai me nocautear? Qual é o outro cara? Anderson Silva... Ele não conseguiu nocautear esses 'carinhas', então como ele acha que vai me nocautear? Quem ele nocauteou? Nocauteou criancinhas. Ele nunca nocauteou um homem de verdade. Vamos lá! Ele não conseguiu nocautear o Tommy Fury", disparou o "Iron Mike".



Sem se deixar afetar pela dura provocação feita por Mike Tyson, Jake Paul reforçou, logo na sequência, a sua intenção em levar o veterano à lona. Jake, cabe salientar, vem de três vitórias consecutivas na nobre arte, sendo duas delas por nocaute.



"Ele está certo. Eu não posso ficar aqui e dizer 'sim' a essas coisas. Mas o que eu prometo às pessoas é que no dia 20 de julho, Mike Tyson será colocado para dormir e ele sentirá o meu poder, e eu serei lembrado como o homem que colocou Tyson para dormir pela última vez", rebateu.