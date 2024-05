BJJ Storm 8 promete lutas de alto nível e fortes emoções - (Foto: @joao.sfotos)

BJJ Storm 8 promete lutas de alto nível e fortes emoções(Foto: @joao.sfotos)

Publicado 24/05/2024 09:00 | Atualizado 24/05/2024 12:05

Chegou a reta final da contagem regressiva para o BJJ Storm 8, que acontece neste fim de semana, dias 25 e 26 de maio, no SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG, com disputas Gi & No-Gi, além de 30 lutas casadas kids No-Gi e transmissão da TATAME no YouTube ( assista aqui ).Já considerado um dos principais eventos de Jiu-Jitsu de Minas Gerais e do país, o BJJ Storm, este ano, tem como atração o ranking adulto masculino, que ao fim da temporada, premiará o campeão com uma passagem para o Mundial de Jiu-Jitsu 2025 da IBJJF, nos Estados Unidos.

Além disso, outras premiações também estão em jogo, com a expectativa de centenas de atletas e diversas equipes em ação na oitava edição do BJJ Storm."A cada evento, aprimoramos nossa estrutura, organização e, assim, atraímos mais competidores. Para o BJJ Storm 8, a expectativa é por lutas de alto nível, muita ação e mais um show de Jiu-Jitsu", projetou Claudio Caloquinha, responsável pelo evento.Vale lembrar que, no sábado (25), será a vez dos atletas do adulto e master entrarem em ação, assim como o dia das lutas casadas e transmissão da TATAME no YouTube a partir das 15h (horário de Brasília) com as finais dos absolutos nas faixas coloridas - e o absoluto das faixas-marrom e preta completo. Já no domingo (26), os atletas do infantil e juvenil pisam no tatame, assim como os competidores No-Gi.