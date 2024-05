Brooke vai encarar VanZant em luta de Boxe - (Foto: Reprodução)

Brooke vai encarar VanZant em luta de Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 25/05/2024 12:00

Ex-lutadora do UFC, Paige VanZant estará em ação neste sábado (25) no MF & DAZN X Series 15 - evento que promove lutas de Boxe entre atletas e celebridades. "12 Gauge" vai encarar Elle Brooke, atriz pornô, na luta principal do card, que acontece em Houston (EUA).



A última encarada antes do show aconteceu nesta sexta-feira (24) e, por se tratar de um evento recheado de youtubers e celebridades, foi algo fora do convencional para os fãs de Boxe. VanZant estava de biquíni, enquanto Brooke tirou a roupa e ficou apenas de lingerie. A atriz ainda fez questão de ignorar a presença da ex-UFC para posar para o público presente.

Desde que deixou o UFC em 2020, VanZant lutou duas vezes no Boxe sem luvas e saiu derrotada. A lutadora também ganhou destaque nos últimos anos por vender conteúdos adultos. Já Brooke iniciou a carreira no Boxe em 2022, onde soma quatro triunfos e uma derrota. Todos os combates da britânica foram de exibição.



O evento terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming DAZN, a partir de 20h (horário de Brasília).

