Duelo entre Paulo Borrachinha e Sean Strickland será realizado em cinco rounds - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Paulo Borrachinha e Sean Strickland será realizado em cinco rounds (Foto: Reprodução)

Publicado 27/05/2024 09:00

O confronto Sean Strickland x Paulo Borrachinha promete ser um dos mais empolgantes do UFC 302. Os lutadores do peso-médio vão medir forças no co-main event do show marcado para acontecer no dia 1º de junho em Newark, nos Estados Unidos. O confronto pode definir o próximo desafiante ao cinturão da divisão até 84kg - que tem Dricus Du Plessis como campeão.