Alexa Grasso e Valentina Shevchenko são as treinadoras do TUF 32 (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 29/05/2024 10:00

O UFC divulgou nos últimos dias os lutadores que participarão da 32ª temporada do reality show "The Ultimate Fighter". As disputas neste ano vão acontecer nas categorias peso-pena e peso-médio masculino, e terão como treinadoras principais a campeã peso-mosca Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko, que conforme a tradição do programa. vão se enfrentar após as finais do reality, em confronto que marcará trilogia entre as lutadoras, ainda sem data definida.

O TUF 32 terá a participação de 16 lutadores, sendo oito em cada divisão de peso, que serão escolhidos de forma alternada para cada um dos times. A edição, vale ressaltar, conta com um brasileiro entre os participantes: trata-se de Marion Santos, de 23 anos, que contabiliza 13 vitórias e apenas uma derrota em seu cartel no MMA profissional. O carioca lutará pela divisão dos penas.

O programa tem como modelo promover a dinâmica de convivência entre os atletas e os treinamentos dos mesmos com seus respectivos treinadores. Além disso, os lutadores avançam de etapa à medida que superam adversários da equipe rival, até restarem dois atletas de cada categoria para a final, onde um atleta peso-pena e peso-médio vencem o reality show e recebem vaga direta para lutar no UFC.

A 32ª temporada do reality irá ao ar a partir do próximo dia 4 de junho, com exclusividade no UFC Fight Pass, a plataforma de streaming do Ultimate.

Confira abaixo o elenco confirmado para o TUF 32:

Peso-pena

Edwin Cooper Jr. (6v-1d)

Nathan Fletcher (8v-1d)

Zygimantas Ramaska(9v-2d)

Roedie Roets (7v-1d)

Bekhzod Usmonov (12v-4d)

Guillermo Torres (7v-1d)

Kaan Ofli (11v-2d-1e)

Mairon Santos(13v-1d)

Peso-médio

Omran Chaaban (6v-1d)

Shamidkhan Magomedov (8v-1d)

Robert Valentin (10v-3d)

Mark Hulme (12v-3dd)

Ryan Loder (6v-1d)

Giannis Bachar (9v-2d)

Thomas Theocharis (9v-5d)

Paddy McCorry (4v-1d)