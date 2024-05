Expectativa é por mais um grande evento na sequência do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu - (Foto: @joao.sfotos)

Expectativa é por mais um grande evento na sequência do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 29/05/2024 09:00

Com quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações e diversos outros atrativos, a LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu) realizou, em maio, a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu2024.



O torneio consagrou a Brabo como campeã por equipes, porém, o ranking ainda segue em aberto, e no dia 4 de agosto, Ponte Nova, em Minas Gerais, recebe a quarta etapa da LMJJ, com disputas Gi & No-Gi, além de vários desafios.