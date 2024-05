Em mais um retorno ao UFC, Nick Diaz vai enfrentar Vicente Luque - (Foto: Divulgação/AP)

Em mais um retorno ao UFC, Nick Diaz vai enfrentar Vicente Luque (Foto: Divulgação/AP)

Publicado 31/05/2024 12:00

Presidente do UFC, Dana White surpreendeu os fãs de MMA nesta semana ao anunciar uma série de lutas para o card que vai acontecer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no dia 03 de agosto. Na luta principal, pela categoria peso-galo, o segundo colocado do ranking, Cory Sandhagen, terá pela frente o russo Umar Nurmagomedov, que ocupa a 10ª posição.



Segundo Dana White, o vencedor de Sandhagen vs Nurmagomedov será o próximo desafiante ao cinturão peso-galo do UFC, que atualmente pertence a Sean O'Malley. Aos 32 anos, Cory Sandhagen (17v-4d) vem embalado por três vitórias consecutivas no UFC, enquanto Umar Nurmagomedov está invicto no MMA, com 17 triunfos, sendo cinco deles pela organização norte-americana.



O "Big Boss" também anunciou que o co-main event marcará o retorno de Nick Diaz em um duelo de cinco rounds contra Vicente Luque, válido pela divisão meio-médio. Aos 40 anos, Nick Diaz (26v-10d-2NC) não luta desde 2021, quando foi derrotado por Robbie Lawler, e não vence uma luta em sua carreira desde 2011. 11º colocado no ranking meio-médio, Vicente Luque (22v-10d-1e) vem de três reveses em suas últimas quatro lutas, o mais recente deles para Joaquin Buckley, em março.