Chael Sonnen comentou sobre novo confronto contra Anderson Silva - (Foto: Divulgação)

Chael Sonnen comentou sobre novo confronto contra Anderson Silva(Foto: Divulgação)

Publicado 01/06/2024 19:00

Por meio de declarações polêmicas e das mais diversas provocações aos seus adversários, Chael Sonnen ficou conhecido por ser um dos pioneiros do "trash talk" no UFC. Através dele, chegou a disputar o cinturão peso-médio do UFC em duas oportunidades, além de uma nos meio-pesados, sendo superado por Anderson Silva (duas vezes) e Jon Jones, respectivamente.



Notabilizado pela grande rivalidade que construiu com Anderson Silva no MMA, Chael Sonnen foi escolhido para ser o adversário do "Spider" na luta de despedida do ex-campeão peso-médio do UFC no Brasil, que vai acontecer no próximo dia 15 de junho, em São Paulo, pelo evento Spaten Fight Night. Apesar de atualmente deixar claro que a relação com Anderson é de respeito e amizade, o americano está disposto a "reviver" os momentos de rivalidade com o intuito de promover a trilogia entre eles.