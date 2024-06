Vini Jr. - Divulgação / Liga dos Campeões

Publicado 03/06/2024 08:30

Rio - O atacante Vini Jr., de 23 anos, do Real Madrid foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões da temporada de 2023/2024. O brasileiro foi também um dos quatro representantes do clube espanhol na seleção da principal competição do futebol europeu.

Além de Vini, entraram também Jude Belligham, que foi eleito o melhor jogador jovem da competição, o zagueiro Antonio Rüdiger e o lateral-direito Dani Carvajal. Nenhum outro brasileiro foi escolhido para a melhor equipe da Liga dos Campeões.

A seleção foi formada por: Gregor Kobel, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Mats Hummels e Ian Maatsen; Jude Belligham, Marcel Sabitzer e Vitinha; Vini Jr., Phil Foden e Harry Kane.

Com a conquista, Vini Jr. ganha ainda mais favoritismo para ser escolhido como melhor jogador do mundo na atual temporada. Porém, a disputa da Eurocopa e da Copa América podem ter um peso grande na premiação.